海洋公園鱷園 「百香果」亮相

【本報訊】鱷魚「百香果」昨在海洋公園全新展館「鱷園」亮相。去年於八鄉被發現的野生鱷魚「百香果」正式成為「動物保育大使」，市民及遊客昨起可免費參觀。海洋公園表示，全新「鱷園」不僅模擬出鱷魚的野外生活環境還設有暖光，在冬日亦能幫助鱷魚保持體溫。負責照顧的工作人員指「百香果」胃口十分不錯，飼養到如今，體重及體長均有增加。

「鱷園」昨日開幕，有幼稚園師生與家長獲安排前來參觀，現場有工作人員負責介紹鱷魚的基本情況，又有有獎答題環節。有幼稚園學生表示，很高興可以見到鱷魚。另一小朋友亦表示，很難有機會可以如此近距離觀看到鱷魚。

八鄉發現 取名用諧音 海洋公園表示，「鱷園」佔地面積達到117平方米，當中陸地面積和水池面積分別是82平方米和35平方米，水池約有19,000至20,000公升水，且配有恒溫，又指由於鱷魚屬非恒溫動物，因此設有暖燈，能幫助鱷魚在冬天都能保持體溫。「鱷園」採用開放設計，用於模擬鱷魚在野外的生活環境，並且在園中也有栽種樹木，用以配合鱷魚的棲息環境。

鱷魚「百香果」來自八鄉，其名字取自同音字「百香」，百香果又名熱情果，海洋公園指這也凸顯了在此次鱷魚接收行動中對生態保護的一貫熱誠。「百香果」是一條4歲的雌性混種暹羅及古巴鱷魚，負責照顧牠的動物護理員林曉峰表示，「百香果」體重有增加，且表現得十分活潑，還指每周會飼餵兩次，通常會在早上，食物一般是雞肉或魚類。