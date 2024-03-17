學者：肥胖成萬病之源 促徵糖稅規管

【本報訊】肥胖不利健康，香港肥胖醫學會創會會長周振中昨日表示，肥胖已成萬病之源，港人肥胖比率過去20年急速上升，預防肥胖已非純粹醫學問題，而是社會問題，他建議政府考慮立法或設立各種稅務措施，透過鼓勵及獎賞健康飲食及運動，例如徵收糖添加飲品稅等。

港肥胖比率近年急升 周振中引述世界衞生組織肥胖聯盟數據指出，估計現時全球有12.5%人口屬肥胖，到2035年更會有約25%人口跌入肥胖範圍，即有近20億人口屬肥胖，而兒童肥胖的增幅更達到100%。香港其實「不遑多讓」，在過去20年也像其他現代化大城市一樣，肥胖比率急速上升。

他認為，預防肥胖需要社會各方面協作，包括學校、家庭教育和政府，建議政府考慮向糖添加飲品加重稅、強制要求所有快餐都要公布餐單熱量、糖、油的成分等，不過，他也承認這些措施往往遭各持份者反對，政策回報也要等20、30年後，故現屆政府推行有一定難度。

談到減肥之道，港人熟知節食、運動等減肥方法，他指這對大多數已患上肥胖症的人來說成效不大，患上肥胖症應與其他慢性疾病一樣需要藥物輔助。在去年11月有一份臨床醫學報告公布，一種長效腸沁素（GLP-1）受體促效劑經歷5年期臨床試驗研究出爐，可通過控制食量有效地平均減重15%之餘，並額外降低致命嚴重心血管疾病風險等。而數種類似的減肥藥物已進入第3期研究，令人鼓舞，相信市民在1至3年內將有更多選擇。