中醫醫院料明年底落成 供400床位

【本報訊】本港首間中醫醫院預料明年年底落成，屆時將分階段提供服務，首年以門診為主，次年則提供住院服務。中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟表示，屆時中醫醫院將設有400張病床，預料每年門診的診症量約有31萬人次。收費方面，他指中醫院會參考現時教研中心及醫管局中西醫協作計劃的收費後再作決定，期望明年尾前定出相關收費，重申原則是市民可以負擔的水平。

張偉麟昨日出席一個電台節目稱，本港有九成以上的中醫師都是來自社區，期望私營的中醫師都能參與中醫醫院及教研中心的運作。他希望中醫醫院可協調中醫藥發展，連結18區中醫診所，方便市民覆診。除此之外，安排中醫院專家到教研中心提供培訓，達至協同效應。

稱本地具足夠中醫人才 同場的中醫醫院院長卞兆祥表示，過往本港中醫藥服務主要以門診為主，重症病人如中風患者等，需要來回奔波接受診治。未來中醫醫院將提供住院，方便病人接受更系統化的治療，中醫醫院亦會發展6個分科下23個專病的治療配套。人手方面，他指目前本港約有11,000名註冊中醫師，每年亦有很多人報考相關執業資格試，認為本港有足夠的中醫人才。中醫醫院預計明年年中至下半年將展開招聘，相信問題不大。