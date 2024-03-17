內地「雪龍2號」極地考察船 下月訪港

【本報訊】內地「雪龍2號」極地考察船，將在下月8日起一連5天訪港。活動執委會指國家已在南極進行了多項科考工作，並建立多個科考站。「雪龍2號」訪港有助增加香港市民的國家認同感。屆時市民可上船參觀，船上科學家還將於中文大學出席學術會議。

「雪龍2號」訪港執委會主席何建宗表示，國家已在南極進行了40次科考，「雪龍號」和「雪龍1號」先後在羅斯海建立了5個科考站。眼見「雪龍2號」即將完成重大科研建設，他力爭「雪龍2號」回國途中訪問香港，相信這將增強市民的國家認同感，船上亦有90多名世界頂尖科學家，涵蓋天文、冰川及地球科學等領域，香港將能發揮一國兩制下與國際交流的特點，最終獲得社會各界支持。

擬安排千人分組參觀 何建宗表示，將安排1,000人分組登船參觀，每組為20至30人，可停留20至25分鐘。公眾和團體可在19日上午11時起於網上進行免費登記，若報名人數超出限額，將採取抽籤，每位中簽者可與一名同行者一同登船，所有登船者都需要實名登記。但他指由於船體十分龐大，要想全部詳細參觀可能需要3日，因此只能大概瀏覽，由工作人員介紹每個部分的特點。

「雪龍2號」船上的各個領域的科學家也將於下月9、10日出席中大學術會議。何建宗指船上有包括天文、地球及冰川科學等各領域學者，屆時可與本港學生交流。另外，下月10日會安排極地中心的科學家與本港學生進行線上對談。

全長122.5米，闊22.3米的「雪龍2號」，排水量近1.4萬噸，最高航速每小時27.78公里，裝足燃油、淡水和食物後，可於90天中途不補給下活動，續航力約3.7萬公里，接近可以環繞地球一圈。