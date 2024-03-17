綠鐵B動樂日 低碳融入生活

【本報訊】為推動低碳環保生活，港鐵公司昨舉辦「綠鐵B『動』樂日」大型社區活動，由綠色大使「綠鐵B」牽頭，聯同港鐵義工隊以及10個環保組織、非牟利團體及綠色企業走入社區，現場設有一系列活動，包括攤位遊戲及工作坊等，冀透過親子活動的體驗，讓公眾將低碳習慣融入生活細節。

設打卡位 鼓勵身體力行 活動以輕鬆、玩樂的方式，介紹環保資訊、推廣低碳綠色生活。現場設有Go Green攤位遊戲、DIY綠色工作坊等，參加者更可與6米高的「綠鐵B」充氣裝置打卡留念。場內亦設有「綠鐵B話你知」展板，向公眾介紹港鐵在不同業務範疇的低碳環保措施。

現年5歲的參加者Ralston表示，在活動中駕駛了機場快綫小電車，玩得很開心，並在工作人員的告知下，了解到港鐵是低碳交通工具。俞小朋友則表示，自己玩了遊戲攤位及吃了棉花糖，並初次認識可愛的「綠鐵B」，學會要愛護地球。

為鼓勵參加者身體力行實踐綠色生活，港鐵呼籲參加者自備水樽及餐具等，並於場內設置6部免費飲水機，鼓勵減少使用一次性膠樽，以及供應和回收可重用餐盒等鼓勵推動源頭減廢。場內的地道美食攤位，則提供由植物纖維製造的食物包裝及餐具，並可與廚餘一同處理轉化為堆肥物料。

港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少綿表示，「綠鐵B」自去年登場以來一直推廣環保訊息，港鐵和「綠鐵B」會繼續以不同形式，鼓勵大家日常多選擇低碳活動， 一起減少碳足迹。