大坑西邨遷出期屆滿 20戶堅持留守

黃先生

【本報訊】大坑西邨遷出期於前日（15日）屆滿，但有約20多戶居民不滿重建方提供的方案，堅持「留守」，數名「留守」的居民昨日聚集於民安樓下慶祝度過死線。其中一位居民黃先生指摘平民屋宇在重建大坑西新邨安置的議題上全程缺溝通，又指平民屋宇要住戶簽回的文件中隱藏不少「魔鬼細節」，例如條款中訂明平民屋宇可自行訂立回遷條款，更加入「參考」字眼，即不需跟隨政府及房委會政策，質疑回遷條件隨時會更嚴苛。

拒公開備忘錄受質疑 黃先生表示，2021年3月平民屋宇與市建局簽署了合作備忘錄，重建工程關係到居民的福祉，但平民屋宇沒有向居民公開備忘錄內容，即使他們多次去信要求市建局公開合作備忘錄但均被拒絕。黃又質疑合作備忘中有很多利益勾結，甚至未有訂明平民屋宇需作出妥善安置，他將會申請司法覆核，要求公開備忘錄內容。

另一位留守的居民洪先生也表示，退租協議在簽署前不容許居民查閱，「總之你落嚟簽，即場睇。」又不容許居民拍照細閱，他指根本沒有時間細閱有關條件。洪指不少居民被威逼利誘下簽了協議，當中不乏年事已高的長者，他強調要求十分簡單，並非反對重建，但最基本的是要做好安置工作，確保有屋可住，5年後亦可搬回大坑西邨。

平民屋宇表示，在2023年7月7日已經向租戶發出了「津貼支付方式及法律文件簽署安排」通告，當中清楚表明會提供《退租協議》、《聲明》及《承諾書》的範本，讓租戶清楚了解其權益與責任，居民亦可以透過屋邨管理處及回遷小組辦事處，又或以電郵方式索取文件範本，租戶在簽署文件前更可徵詢獨立第三方法律意見。

平民屋宇強調，一直與居民就重建事宜保持溝通，包括自2018年起委聘駐邨社工隊了解居民對重建的意見，在重建方案公布後亦舉辦了多場居民講解會解釋方案，並透過屋邨辦事處、重建資格審核小組和社工隊和居民就重建事宜交流，並提供適切協助。