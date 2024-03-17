報道黑暴判囚 港府譴責BBC抹黑

【本報訊】立法會暴動案判刑後，英國廣播公司（BBC）隨即發表相關報道。港府昨晚發表聲明，嚴斥BBC發表一篇有關2019年「黑暴」示威者被判囚報道，是以虛假指控抹黑港區維護國家安全法律，對此表示不滿和譴責。

政府發言人指《港區國安法》已清楚訂明制訂該法是為堅定不移並全面準確貫徹一國兩制、「港人治港」、高度自治方針，英國廣播公司的報道全然無視有關條文，便以虛假指控詆毀《港區國安法》削弱香港的自治權，港府有必要指正。

斥轉移焦點及虛假指控 發言人強調《港區國安法》針對的是進行危害國家安全的行為和活動的人。事實上，危害國家安全是嚴重的罪行，沒有國家會對危害國家安全的行為和活動袖手旁觀，又批評英國廣播公司以虛假指控報道企圖轉移焦點，令人誤以為立法目的是為「更容易檢控示威者」，令人對該法產生負面印象。

港府重申，律政司在有充分證據令案件有合理機會達致定罪，以及在合乎公眾利益的情況下，才會提出起訴，強調港府會繼續對任何虛假指控和抹黑，主動和第一時間作出反駁，以免市民被誤導。