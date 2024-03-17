衝擊立會 12人暴動罪成 王宗堯囚74個月

王宗堯

另兩被告闖會議廳不涉暴力判罰款 在2019年7月1日，大批示威者衝擊立法會，立法會大樓內外滿目瘡痍，多人被捕，包括泛民初選案兩名被告劉頴匡和鄒家成，以及藝人王宗堯、前香港大學學生會會長孫曉嵐等共14人。他們被控參與暴動等罪，其中8人早前已認罪；餘下王宗堯等6人則否認暴動罪受審，法庭裁定包括王宗堯在內的4人暴動罪成，餘下兩人暴動罪脫但進入或逗留在會議廳範圍罪成。法官昨處理上述14人的判刑。法官指，立法會有獨特憲制地位及象徵意義，本案極其嚴重。暴動罪成的12人被判入獄54個月20天至82個月，其中王宗堯被判入獄74個月；餘下兩人則被罰款。

官：挑戰政府衝擊法治 法官昨判刑時指，立法會有獨特憲制地位及象徵意義，示威者大肆破壞，行為挑釁及侮辱，挑戰香港政府，意圖削弱及推翻政府，亦衝擊法治，案情極其嚴重。法官按參與程度將被告分成3個級別，其中最嚴重者以區院案件最高量刑起點7年為暴動罪基準，罪責較輕者則以6年9個月及6年半為起點。14名被告中，6人否認控罪受審，被裁定暴動罪成的4人是王宗堯（45歲）、吳志勇（28歲）、林錦均（28歲）及何俊諺（26歲）；暴動罪脫，進入或逗留在會議廳範圍罪成的兩被告是黃家豪（24歲）及馬啟聰（32歲）。

此外，王及吳早前已承認進入或逗留在會議廳範圍罪，何面對的此控罪亦被判罪成；林另被裁定刑事毀壞罪成。法官指，王曾和示威者互動，即使他只是短時間逗留，亦可構成鼓勵在場者，不論是否知名人士，法官認為其參與程度屬最低級別，判他入獄74個月；吳曾和其他暴動者討論去留問題，屬積極參與，入獄80個月；何有精神問題，曾推倒會議廳肖像，入獄74個月，林在前線直接衝擊立法會，並有份傳遞物資，顧及他曾因本案在內地遭扣留，總刑期調整至82個月；黃及馬的行為不涉暴力，判黃罰款1,500元，馬則罰款1,000元。

被告刑期54月至82月 其餘8名被告承認暴動罪，包括鄒家成（26歲）、孫曉嵐（27歲）、劉頴匡（30歲）、羅樂生（23歲）、畢慧芬（28歲）、潘浩超（35歲）、沈鏡樂（26歲）、及范俊文（31歲）。畢另承認違反條例進入或逗留在會議廳範圍。法官指，羅有份運送物資，畢患輕度智障，判兩人入獄59個月7天；孫有份鼓勵在場人士，入獄57個月；潘積極參與，有煽動角色，入獄63個月；沈曾因本案在內地扣留，入獄55個月15天；劉積極參與和指揮，在暴動中扮演重中之重的角色，入獄54個月20天；范以鐵錘擊打會議廳玻璃，鄒撕毀《基本法》小冊子、在牆噴口號，壯大暴動聲勢，罪責極之嚴重，兩人同入獄61個月15天。案件編號：DCCC 606-610，1069/2020，DCCC 259/2021

被告判刑