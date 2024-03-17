醫健：伶牙俐齒：激光中的牙齒矯正

好朋友Frank與家人遊歷大理，照片中山水連天，奇石連綿，不禁想起武俠小說《天龍八部》裏的大理國和神如激光的六脈神劍！

激光亦稱為雷射，英文學名LASER是「Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation」的縮寫，意思是指藉受激輻射而產生或放大的光波。激光是屬於強烈、高凝聚性、單方向、單色，以及包括肉眼可見或不可見的光束。它的原理於1917年被殿堂級物理學家愛因斯坦發現，到了1958年激光終被成功製造。

術後自動止血 不留疤痕 激光的醫學用途非常廣泛，也常用於牙齒矯正科，優點包括術後自動止血，不留疤痕等。如果以臨床應用分類大致上可概分為暴露（exposure）、切除（removal）和美學（cosmetic）等原因。例如上顎犬齒阻生而其生長角度嚴重傾斜甚至橫臥於牙床骨，影響側門牙健康甚至誘發囊腫（dentigerous cyst）的形成。絕大部分病例都能先透過立體電腦掃描作精確定位，用激光局部切除覆蓋着犬齒齒冠的牙周組織，讓阻生牙重見天日，再應用適當的生物力學和牙齒矯正系統，循序漸進地讓牙齒改「斜」歸正！而以激光切除牙齦組織，也可以改善牙齦輪廓（gingival contour）、優化牙冠比例（clinical crown proportion），甚至減少露齦笑（gummy smile）的幅度。

「女兒意，英雄癡，吐盡恩義情深幾許。」黃霑先生當年為這齣改編電視劇寫下《兩忘煙水裡》，膾炙人口。霑叔、我和Frank都是港大舊生，都是出自Ricci Hall。

（後記：關於《天龍八部》，初讀不解書中意，再讀已是書中人。當初極力逃避習武的小皇裔段譽反而練成神功最後更做了大理國王，只愛王語嫣，最初她卻在慕容復身邊，一身絕學的燕王後人慕容復只想復國做皇帝卻求不得而成瘋子；潛心向佛的虛竹竟成為逍遙派掌門人而被逐出少林；丁春秋只想用吸星大法橫行武林最後卻遁入空門出家；喬峰半生痛恨契丹，怎料自己卻是契丹人最後更助「祖國」反攻大宋，最後城牆上千軍萬馬前了結自己悲劇英雄的一生。人生匆匆命運種種，一切穿插於激光中。）

牙齒矯正科專科醫生 邱家寶