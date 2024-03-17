雙疫未放緩 麻疹亦拍門

新冠確診處高位 流感病毒呈升勢 流感及新冠困擾未去，港人或又要面對麻疹挑戰。有本地專家表示，本港新冠個案近日仍處高位，幾乎主導各類呼吸道感染病毒，社區內流感、副流感、鼻病毒及腺病毒等感染又有上升趨勢，與此同時，全球多地近日又爆發麻疹疫情，本港今年以來已發現兩宗本地個案，憂慮本地或出現小型麻疹爆發，提醒市民復活節外遊前，要留意有否打齊兩針麻疹疫苗。

香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華昨在電台節目指出，近日本港的新冠感染個案仍處於高位，幾乎主導各類呼吸道感染個案，亦未見回落趨勢。現時流行的新冠病毒株屬JN.1，相信引致重症機會不高，但個案若增多，重症病例會按比例增加。他續指，若未接種新冠疫苗，又沒有抗體保護，感染後或誘發急性肺炎、併發性細菌感染、心肌炎或腦病變等併發症，兒童確診後有機會出現嘶哮症。

本年迄錄3麻疹例 專家叫打針 關又提到，近日流感、副流感、鼻病毒及腺病毒等個案亦有上升，形容該些病毒好像永遠都不會離開，徘徊在市民身邊，導致各個病房非常擠迫。他呼籲市民要對流感疫苗有信心，接種後可減少重症或死亡風險。

此外，全球多個地區包括日本、南韓、英國等，近日均爆發麻疹疫情。關日華稱，部分國家地區在新冠疫情期間，民眾因種種原因未有接種麻疹疫苗，加上復常後各地人士往來頻繁，導致麻疹爆發愈來愈厲害。他透露，本港今年已錄得3宗麻疹確診個案，當中兩宗沒有外遊紀錄，反映麻疹病毒有在本港徘徊的迹象，呼籲未完成接種兩劑麻疹針的市民，要盡快補打疫苗。

每患者可傳18人 腦感染恐傷殘 關日華指出，麻疹屬黏膜病毒，受感染的小童會有眼紅、口腔疼痛及肺炎等症狀，嚴重可能會影響視力，或者引致腦部感染，甚至永久傷殘；而每名感染麻疹病毒的人士，可傳染12至18人，比例遠高於新冠病毒的1傳3至5人，呼籲市民不要忽視。他又指，本港的麻疹疫苗接種率雖然高達95%以上，但境外來港人士，包括留學生和家傭等或未有接種，而未滿一歲的幼童亦未夠期打齊兩針，他們都屬高危群組。近日或有不少港人赴日本賞櫻，他提醒，高危群組應先翻查接種紀錄，並避免前往疫區。