港機場獲特殊貨物運輸認證 全球首個

【本報訊】國際航空運輸協會（IATA）舉辦的「世界貨運研討會2024」早前在港舉行，運輸及物流局局長林世雄昨稱，本港首次舉辦世界貨運研討會，期間香港國際機場獲醫藥品冷鏈、鮮活貨物、活生動物，以及鋰電池的運輸認證，是全球首個獲得國際航空運輸協會CEIV特殊貨物運輸認證的機場。而機場新國際快遞樞紐中心預計於2028年竣工，可每年處理近100萬噸貨量。

林世雄在網誌續稱，香港的國泰貨運站和香港空運貨站，亦成為亞洲首兩家獲得IATA環境評估認證的空運貨站，標誌着香港國際機場的成員在保持卓越營運的同時，將對環境造成的負面影響降至最低，積極推動業界的可持續發展。

新樞紐中心2028年竣工 林又提到，三跑道系統今年內會全面落成，系統全面投入運作後，預計到2035年香港國際機場處理的年貨運量可達1,000萬公噸；而機場管理局近月亦再與國際快遞公司UPS簽署協議，於機場發展佔地約兩萬平方米的新樞紐中心，預計於2028年竣工，可每年處理近100萬噸貨量。