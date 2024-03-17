60年歷史 大口環道安老院 東華三院擬重建 涉款9.3億

【本報訊】東華三院決定重建位於香港大口環道的賽馬會護理安老院，上址現建築已有約60年歷史。東華三院根據技術可行性研究報告更新重建計劃內容，建議將整幅用地重建成一所樓高9層並有一層地庫的綜合服務大樓，提供810個安老及康復服務名額，預計可於2030年底完成重建，初步估計重建費用約9.3億元，相信計劃有助解決長者及殘疾人士服務名額不足的問題。

空置8載 料2030年底竣工 東華三院指，原居於護理安老院的長者已於2016年搬遷到南朗山東華三院賽馬會松朗安老綜合中心，護理安老院一直空置，隨時可以進行拆卸工程。而顧問公司考慮了環境因素及法例要求，及與各政府部門磋商並獲得同意後，建議大樓由樓高13層變更為樓高9層及一層地庫，整體服務名額由1,000個調整為810個，當中包括安老、復康及幼兒服務單位。

整項重建費用估計約9.3億元，大樓設計考慮了環境因素，顏色及設計均與周邊環境融和。 此外，重建計劃的宿舍會利用「組裝合成」的建築方法興建，大樓亦會同時申請綠建環評證書，料於2030年底完成重建計劃，並盡快投入服務。