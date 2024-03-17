母中風淪植物人 父翌年身故 堅毅少年成調酒師 為港出賽

【本報訊】「你嘅人生唔應該咁灰，應該有個好美好嘅人生。」13歲那年母親因中風成為植物人、翌年父親又離世，李佳浩自此成為社會福利署署長監護兒童，面對人生低谷他仍無自我放棄，現已成了一名傑出的調酒師，代表香港參加國際比賽，打出人生漂亮的「逆境波」。「壯志驕陽」嘉許禮昨舉行，佳浩堅毅不屈的意志，讓他奪得最佳成就獎，希望以自身經歷激勵他人。

自我增值不言倦 盼開餐廳 佳浩今年20歲，自幼學業成績不錯，但因失去父母打擊太大，導致中學時成績下滑，後來發掘了對餐飲的興趣，中五那年毅然轉讀職業訓練局酒店及旅遊學院，並在去年7月獲職業訓練局聘任為畢業實習生，更曾到禮賓府參與法式餐飲示範活動，奪得不少獎項。

佳浩不斷自我增值，除了調酒外更學懂沖奶茶、咖啡拉花等，並參加了「2023年世界技能大賽香港代表選拔賽」勇奪冠軍，成為香港代表選手前往芬蘭及法國參加國際比賽，他笑言希望自己能比香港去年的成績更上一層樓，打入三甲之內。佳浩表示目標是35歲前開一間屬於自己的餐廳，「只要我鍾意做嗰件事，我係可以24小時唔瞓！」

現年17歲的卓欣是另一名最佳成就獎得主，她自小患病做過數次手術，又因家庭因素，由14歲起便接受東華三院兒童住宿服務。她坦言單親家庭令她有不少煩惱，小時候也會羨慕同學朋友有圓滿家庭，但全靠跑步讓她悟出永不放棄的精神，成績名列前茅更獲得獎學金，甚至獲贊助到澳洲代表香港年輕人參加青年論壇。她表示，從小到大接受了不少社工幫助，影響她目標成為一名社工，希望能以自身經歷幫助他人，回饋社會。