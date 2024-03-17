取積金離港見下調 業界：移民查詢減少

不再熱捧 4年來首跌破3萬宗 困擾本港3年多的移民潮有回落之勢，根據強積金管理局最新公布的季報，去年全年以永久離港原因而提取強積金的個案跌破3萬大關，第4季的個案亦跌至7,200宗，較去年第3季錄得的8,700宗，下跌17%。有移民顧問表示，最近移民查詢較以往減少，認同港人外移趨勢確有回落迹象，因為「想走的大部分已走咗」，他又透露，得悉部分移英港人選擇回流，亦接獲一些個案是移英港人準備「二度移民」往其他國家，因為英國經濟差、稅負重。

積金局公布的去年第4季季報顯示，以永久離港原因提取強積金的數字回落至7,200宗，按季大減1,500宗，綜合2023年4季的個案亦只有29,900宗（見表），較過去幾年均超過3萬宗明顯下降。2020年全年有3.02萬宗提取強積金申請，隨後移民潮一直飆升，至2021年多達3.37萬宗，2022年仍有3.17萬宗。

4年間提取金額逾300億 提取強積金的總額亦有相類似走勢，積金局季報顯示，2020年被提取的強積金權益金額有59.3億元，之後升至2021年全年的90.14億元，其後逐年下跌至2022年的80.21億元，以及2023年的72.61億元，4年之間，被提取強積金的總額超過300億元。隨着申請減少，去年第4季被提取的強積金按季亦下跌了5.25億元。

環凱移民顧問有限公司負責人張家禧表示，2019年發生社會運動後，多個國家向港人放寬移民政策，本港移民潮亦被推上高峰。不過，近月移民現象已見回落，他表示，其公司最近接收查詢移民的數量較以往減少，相信提取強積金的數字可作參考。被問及近期本港政治局勢會否又掀一波移民潮，他說：「要走嘅人一早走咗，依家未走嘅，亦唔見得特別有想移民的意欲」。

英稅重 當地港人擬再移民 移民潮爆發已3年多，張亦留意到港人回流趨勢，並指移民英國的人回流最嚴重，主要原因是不少移英港人親身感受到英國經濟不景，且稅率高致負擔重，不適應下只好選擇回流。他更稱，除回流香港外，去年下半年起其公司接獲不少有關移英港人欲移民至其他國家的查詢，如加拿大、美國等地，約佔整體查詢10%，不排除有移英家庭構思二度移民。記者阮子鏗

不少移英港人要二次移民。 張家禧 加拿大推出救生艇計劃吸引港人移民。 過去4年聲稱永久離港提取強積金宗數和涉及金額