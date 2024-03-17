擬設盛事年表 誇口「港定位更鮮明」

【本報訊】港府吸引旅客來港技窮，計劃「月月放煙火」及無人機表演，並在海濱加入商業設施及舉辦更多深度體驗活動等，盛事淪為定期節目。有財金官員昨在電台節目指港府會爭取早點公布「盛事年表」，若有活動會在短時間推出，可隨時加入年表，不會僵化，又強調盛事的目標是令市民生活更多姿多采，同時令香港國際城市的定位更加鮮明。

財金官員指近日一系列盛事料吸引400萬訪客，有人氣帶來財氣，按經濟顧問研究，每150萬名旅客可帶來的收益，佔本地生產總值（GDP）千分之一，即約30億元，已有旅行社組織旅行團來港看展覽，認為港企可把握機會，而港府正整合盛事名單，希望盡快公布，以便旅遊、餐飲等業界作準備。

旅業零售 人手仍短缺 他舉例，指日本有食肆推出以電影及小說《失樂園》為主題的套餐，認為本港業界可參考。對於5月會有首次的煙火和無人機表演，該官員指正研究舉辦地點，又認為匯演不需要18區都有，次數亦不需要太密，每月一次是適當做法。

針對旅客數字，財金官員指如趨勢持續，今年全年訪港旅客將可達5,000萬人次，但仍需要視乎業界人手及航空業恢復情況。該官員指去年不少商場響應政府夜繽紛而推出夜間消費券，但每次要求業界「拍膊頭」並非長計，當局為應對業界接待人手短缺，已推出輸入勞工計劃，旅發局亦正推動「優質旅遊服務」計劃，鼓勵業界改善服務質素。因應航空業界人手和運力需時間復甦，當局會密切觀察航空公司的航班運力情況，相信隨着三跑投入運作，對旅遊業復甦有正面影響。