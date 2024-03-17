燒5000萬搞發光蛋展覽供打卡 為做而做 遺忘商戶一片哀嚎

【本報訊】政府在逾千億元的財赤下，康樂及文化事務署斥5,000萬元舉辦「teamLab：光漣」展覽，在添馬公園附近展示200多個巨型七彩「發光蛋」。正當不少議員質疑展覽為何不收費及政府忙於「解畫」之際，有議員提出政府在製造打卡點之餘，有否考慮過帶旺周邊的經濟，否則人去樓空，商戶只能嘆句：「新娘結婚了，新郎不是我。」

議員江玉歡日前已提出為何「光漣」展覽不收費，昨又在社交平台貼文指無論相關展覽免費與否，定會帶來一股打卡熱，而市民常問打卡點能帶旺旅遊業嗎？她指打卡旅遊其實也是近年學者研究的題目，有些研究甚至以香港為研究中心，得出的結果也值得參考。她認為政府首先要深入研究旅客打甚麼卡，觀賞者對景點有甚麼評語，繼而進行豐富和改善。

活動過後 人去樓空 在促進旅遊方面，她提及不少學者指出政府應把焦點放在逗留日數較長的旅行的照片上，研究旅客喜歡的景點，這才能了解「長遊」旅客對香港的印象，了解甚麼景點和地方最能令旅客逗留長一點的時間。她亦認為旅客打卡並不是沒有其作用，而「光漣」展覽的有其特色和含意，至於如何演繹及怎樣令旅客有最佳體驗才是重點。

她指打卡點亦應考慮帶旺周邊經濟，質疑政府有沒有考慮過做水上的士串連附近幾區？有沒有與金鐘、中環和尖沙咀的食肆商店溝通一下，協助他們定下宣傳大計？她認為要節目收效，重點要放在蛋糕上的裝飾。她認為若政府把所有支出放在項目上，沒留半點用於協助本地商戶宣傳，商戶又怎能受惠於項目？要商戶自費宣傳，以今天的經濟，也講不過去。香港的各大商戶要受惠，政府在推廣旅遊節目時，首先必須要牢記商戶的存在，否則活動過後，人去樓空，商戶只嘆，新娘結婚了，新郎不是我。

對於「光漣」展應否收費的爭議，政府再「解畫」。文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖昨在電台節目中指目的在於把藝術帶入社區，並不收費。對於有議員認為如收費參觀可增加政府收入，他稱「收唔收錢都有人講」，但每個項目有不同本質、目標不一，並非要「側埋一邊全部收費」。