經濟病入骨髓 百業斬纜撤退

沉迷盛事靠吹 市道蕭條色衰 新店老舖受罪 經濟寒風吹遍全港，農曆新年消費潮過去後，本港各行各業均傳倒閉聲，當中有經營逾70年的老字號店舖、也有連鎖食店及街坊小舖。有多間分店的日式餐廳加藤屋本月料會全線結業，其太子及深水埗分店今日便會拉閘，店方坦言不敵世界經濟走勢；老字號錶行九龍表行旗下的觀塘分店亦貼出「服務街坊半世紀」的結業通告。其他店舖如柴灣手工點心、九龍灣熟食亭小廚，再到荃灣雲吞麵店亦不約而同結業，有經營者指租金貴、生意少，亦有看淡前景者無奈告別顧客。

「難敵經濟走勢」 食客均感可惜 日式連鎖餐廳「加藤屋」正逐步結業，太子店及深水埗店今日便會停業，最後一家位於屯門的店舖有說本月尾亦會執笠。加藤屋在結業通告中表示難敵世界經濟走勢，只能無奈選擇結業。市民廖先生對該店結業感到可惜，直言現時經濟不景，大集團旗下的餐廳愈來愈多會是一個趨勢，因為租金貴，大集團可通過分店多攤薄成本，小店則難以模仿這種模式，因此小店結業潮難以避免，加上不少港人選擇北上消費，沒人消費更加令本港的小店難以為繼。

租金貴生意少 小店結業潮湧 另一市民徐小姐家住石硤尾，她平時有空就專程來捧場，算是該店粉絲。徐小姐認為現在大環境不好，不止一家店，很多小店都面臨經營不下去的問題，對此她表示很遺憾，認為市民又少了一個選擇。

連鎖店要退場，小店結業潮更不可忽視，位於九龍灣的「漢記小廚」營業超過30年，店主本月尾便會結業。柴灣吉勝街街市的潮發手工點心舖更於昨日結業。老字號錶行「九龍表行」旗下觀塘分店也決定結業，告別服務50年的街坊。

荃灣老字號店上月輪住執 荃灣區也有多間店舖近期結業，如售賣文房用具的老字號店舖「悠然堂」2月結業，同區老字號雲吞麵店「福來上海麵」開業將近50年，亦已於2月結業。