淫片超出底線 懼洋不敢執法

回歸就快27年，特區政府怯洋懼外「五十年不變」，不僅在佔中和黑暴兩役表露無遺，就算已進入愛國者治港新時代，懼洋心態依舊不改，甚至變本加厲。東方傳媒機構昨日第7次向政府部門檢舉Google旗下的YouTube宣淫販賤，再發現5條將女性性器官大特寫的淫片，甚至有極度血腥變態的裸體暴力場面。一而再，再而三，YouTube播毒無休無止，當局姑息無窮無盡，從來無意認真執法，簡直是法治之恥！

姑息養奸 放生美企 最新的5條淫片，全部有一絲不掛的裸女自摸乳房和張開雙腿撥弄陰部的無格仔大特寫，甚至有影片涉及男子貼着裸女下身開槍，極盡淫穢變態、色情暴力之能事。同類影片要是在戲院、電視或串流平台播放，肯定會被列為III級甚至禁映，唯獨YouTube完全不受監管，超出以至凌駕本港法律底線，令人咋舌。

如此囂張狂妄，宣淫販賤如入無人之境，視法律如無物，孰令致之？答案當然是香港特區政府！

眾所周知，警務處以及電影、報刊及物品管理辦事處收到檢舉後，會將問題淫片送交淫審處評級，若評為第III類淫褻物品便不得發布，並要對發布者追究法律責任；II級不雅物品則不得向18歲以下人士發布，並要「包膠」及加上警告字眼，違者一樣要受罰。根據《淫褻及不雅物品管制條例》，最高罰款100萬元及監禁3年，惟東方早前已經6度作出檢舉，昨日更是第7度檢舉，Google和YouTube卻依然紋風不動，遑論受到法律制裁。

君不見，電影報刊辦先後將15段影片呈交淫審處評定類別，結果無一被評為III級，當中3段只評為I級既非淫褻亦非不雅，意味老少咸宜；12段評為II級不雅，其中10段拒絕下架，何況YouTube影片無法「包膠」，發布者亦沒有根據法例加上警告字眼，只要開設YouTube帳戶登入，未成年人收看影片暢通無阻，擺明已違反法例。偏偏當局有法不依，置若罔聞，致令法例和評級形同虛設。高官言必稱香港為法治之區，事實證明法例因人而異、因機構而異、因外資而異，任意演繹，搓圓撳扁，有多重標準，豈有此理！

港府怯洋懼外，回歸至今皆然，即使已有各式各樣的維護國安法律，但面對「自己人」兇神惡煞，面對洋人卑躬屈膝，一樣沒有改變。YouTube淫片播之不盡，挑戰法律，傷風敗俗，淫審處包庇放生不特止，整個政府也是姑息縱容，從來沒有端正態度；甚至乎，Google將黑暴港獨歌當成國歌置頂，屢勸不改，港府同樣無奈其何，將無能一面暴露無遺；以至放縱YouTube頻道公然侵犯知識產權，東方屢屢成為侵權受害者，港府也是視若無睹，起着助紂為虐的效果。

無中生有 打壓東方 《東方日報》及《太陽報》過去曾刊登外國女星Kelly Brook的打格性感照片，竟被評為第II級及罰款；《蘋果日報》同日刊登同一輯照片，只被評為I級；而在香港有售的外國雜誌《NOW》，連送檢也免掉。同一輯相竟然鬧出三重標準，證明當局對東方的評級和檢控只是無中生有！既然有打格的性感女星照片也被評為II級，為何YouTube淫片三點畢露、動作猥褻，卻被當局無視，淫審處只評其為II級甚至I級？為何獲放生的永遠是外國尤其美國企業？港府能夠理直氣壯回答嗎？

顯而易見，香港除了有百年殖民地背景，外部勢力根深柢固，其扶植的代理人佔據高位，還有特區政府官員先天崇洋媚外、打從心底崇拜以至懼怕金髮碧眼的洋人，即使能夠當家作主也不敢挺直腰板執正來做。美資的Google和YouTube有恃無恐，根本就是港府慣出來。更何況，本港司法向來由外部勢力代理人把持，早前連律政司禁制黑暴港獨歌也遭高院拒絕批出禁制令，笑話人前。這些年，Google在海外屢涉濫用市場地位、違反競爭、侵犯私隱而被罰款，尤以被歐盟罰得最重，奈何在香港卻是例外，箇中原因是甚麼，還用問嗎？

今次東方再向兩個部門檢舉多5條YouTube淫片，當局是否繼續蒙混過關？若然又是轉交淫審處評級，任由淫審處胡審亂評，不肯嚴正處理事件，不過是再走一遍程序敷衍輿論而已，無助根治問題，浪費公帑，毫無意義。

市民的眼睛是雪亮的。昨日公布的最新民調顯示，由特首到大部分司局長，市民對他們的滿意度均斷崖式暴跌，評分不合格。在反對派絕迹的當下，港府高官理應有所作為，事實卻是胡混度日依然，跟前朝沒有二致。現在又逢美資企業宣淫播毒，港府有法不敢執，淫審處有法胡亂執，港府民調會否繼續插水，事有必至，理有固然矣！