龍七公：爛頭蟀撩交打 中美南海爭鋒

南海是一塊肥肉，很多國家都在流口水，身為域外者的美國其實恨不得咬上一口，可惜它沒資格，只好不斷策動爛頭蟀菲律賓製造事端、不斷挑釁，力阻中國得利。過去半年，美菲在南海的小動作不斷，而中菲的南海爭端一步步升級，且愈來愈火爆。本來中國要痛打爛頭蟀是十分容易的事，惟近來美菲的合作黑手伸到中國的家門口，即使打殘了小蟀，中國也無法安然回家睡覺。

上月初，美菲宣布，菲律賓4個軍事基地均供美國使用，美艦可在南海補給、靠岸。本月9日，菲官員又證實，美國陸軍將於4月下旬抵達菲律賓北部一個偏遠島嶼，即距離台灣不足200公里的巴坦群島省，美菲雙方將討論由美國出資在當地建造所謂民用港口計劃。不說不知，其實美菲早計劃於4至5月在巴坦群島省舉行年度聯合軍事演習，且明知行動會惹來中國反彈。現在又加碼在小島建港口，目的同樣是為中國添堵。

菲國屢次挑弄爭端 中菲關係在菲總統小馬可斯於2022年上任前一直友好，但他上任後，儼然成了美國打手，中菲糾紛漸增，尤其是南海紛爭，菲聲稱享有主權的水域不斷擴大，像這次聲稱要在距台灣不足200公里的島嶼由美軍出資建造港口，擺明是又一拙劣爛招，看官心知肚明他們意在挑弄爭端，中國怎可能客氣應對？事實上，早在去年下半年，中國對菲律賓在南海的鬼祟行動已不再客氣。去年中向菲律賓下達通牒，要求菲移走在南海仁愛礁以殘舊擱淺的「坐灘」軍艦，其後出動艦艇攔截菲方送補給到這艘爛船。此後雙方在南海不斷交手，水炮射船、巡洋艦攔截，甚至升級到艦艇碰撞等，菲律賓有多橫蠻，中國就有多強硬。

激烈對撼下，菲律賓當然討不了好處，即使美國發動西方輿論批評中國，也無濟於事。到了今年，菲律賓又來了，1月15日，台灣領導人選舉落幕，小馬可斯在社交平台貼文，聲稱「代表菲律賓人民祝賀」賴清德勝出台灣總統選舉。外交部立即嚴正斥責他違反一個中國的原則，並指：「小馬可斯總統應『多讀讀書，正確了解台灣問題的來龍去脈』」，一言氣壞菲律賓，該國出動國防部長發表聲明，不滿中國外交部的言論「侮辱」了菲總統及人民，又指中國「貶低」了自己。

你來我往火藥味濃，菲律賓則與美國在軍事基地、聯合演習等方面合作。走到這一步，菲是圖窮匕現，美則是狐狸尾巴再也遮不住，似乎菲在南海發揮不了作用，美只好親身上陣。

不難預見的是，下月美國和菲律賓在南海勢必有大動作，軍事演習只是項莊舞劍，在距離台灣如此近的偏遠小島建港口設施才是真絕招（其實就是自己沒本事建設施，便美其名美國協助建設），一旦事成，菲律賓這個設施可比仁愛礁的那艘爛船有用多了。