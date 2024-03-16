笑看天下：幼稚園扯白旗隨想

人口老化、生育率低，可以說是全世界面對的共同問題。本報指出，剛過去一周，屯門、馬鞍山及大埔，每區有一所幼稚園先後宣布暑假停辦，即合共3所。綜合本報消息及教育局統計，本學年倒閉嘅幼稚園最少12間。幼教業頻頻出事，與本港新生人口大減有關。

根據教育局數字，3歲適合幼兒教育嘅學童喺最近3個學年中減少咗1.5萬人，有教育界人士直言，生源減少、教師人手不足困擾幼教行業，預料幼稚園結業情況「陸續有嚟」，風眼料為深水埗、葵青等區。

事實上，本港近年面對移民潮，適齡學生下跌，小學廣泛縮班嚴重，有校長相信全港小學正在「廣泛地縮班」，若縮班多並且持續幾個學年，對學界震盪不小於個別被殺校。當中黃大仙、屯門等區收生情況不樂觀。老朽80年代在屯門一間慈善機構屬下的小學執教，當年由24班擴展到32班，每班近40人，上下午校，學校在安定邨，連操場旁也加建課室，音樂室也闢作課室，學生多到好誇張。然而，隨着屋邨人口老化，生育率又下降，如今竟然係殺校重災區！

咁多幼稚園倒閉，皮之不存，毛將焉附？好明顯，一環扣一環，未來幾年，小學又怎會不面臨縮班、殺校的惡性循環？事實上，政府話想辦法鼓勵生育，而實情本港連續3年錄得雙位數跌幅，香港生育率全球最低，去年政府鼓勵生育就包括向每名新生嬰兒發放兩萬元現金獎勵，又會讓新生嬰兒的家庭提早一年獲編配公屋等。不過，相信作用不大，南韓至今據悉花費咗2,000億美元用於減稅和降低育兒成本，卻依然未能打破低生育率紀錄。香港小恩小惠就想誘人生仔，慳啲啦喂！