撥亂反正：左手救人 右手殺人

一如筆者所料，在以色列總理內塔尼亞胡繼續掌權下，第N輪的以巴和談再次以失敗告終，以軍在伊斯蘭教齋戒月繼續在加薩的軍事行動，繼續屠殺。在另一邊廂，美國國防部日前高調宣布，計劃在加薩地中海沿岸興建臨時浮動碼頭，經海路運送人道救援物資，但相關工程預計需時長達兩個月，到時當地的巴勒斯坦人可能已全被殺光或餓死。

幾天之後，歐盟又宣稱已在加薩某處秘密地點，火速搭建了一個較簡陋的臨時碼頭，首批糧食可望於數日內送抵加薩，但數量卻少得可憐。歐美都拒絕透露有關碼頭位置及相關物流和分發地點等詳情，未知是否擔心一旦被以方知悉，又會予以阻撓，甚至派軍去射殺前往領取物資的巴人民眾。歐美大費周章開闢海上人道救援走廊，主因是以方一直拒絕開放接壤埃及的拉法陸路口岸，讓國際救援物資更為大量、迅速及安全地運往加薩。以色列日前宣稱已從加薩北部運送一批人道物資予當地巴人，主因是加薩北部的哈馬斯武裝分子已被趕盡殺絕，以方不用擔心救援會變成資敵，甚或有人會將人道物資換成武器彈藥。

歐美也曾嘗試改以空投方式向巴人送上人道物資，但卻發生了因降落傘未能順利打開，變成高空擲物，殺死了數目不清的地上民眾。而且至今仍未有國家承認相關空投物資誰屬，成為以巴戰事另一宗慘劇懸案。試過陸路與空路都此路不通，歐美惟有改行更為複雜迂迴的海路。

三歲小童都知道，殺人是不對的，最簡單的救人方法就是停止、阻止殺人，但歐美國家領袖就是不明白這個顯淺道理和道德底線，不肯譴責或盡力阻止以軍的殺戮。當中美國更繼續向以方提供軍援，左手救人，右手殺人，而且右手比較用力。