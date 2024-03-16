橫眉冷看：開支大得不合理

香港特區政府現任財政司司長、前任財政司司長，以至再前任的財政司司長，近日為政府發債問題而起爭論。大抵而言，其中兩位司長贊成繼續增發債項，以彌補財政赤字，另一位則反對，擔心會讓特區墮入無底深潭。

目前社會上反對加大發債的聲音不少，部分人士甚至指出，《基本法》訂明香港特區政府應該謹慎理財，須量入為出，如此借債度日，會否有違《基本法》？

實際上，謹慎理財不代表不能借債，香港回歸初期，經歷亞洲金融風暴，政府的財赤也一度十分嚴重。時任國務院總理朱鎔基到訪香港時，為特區政府派出定心丸。朱總理說，國家有數千億美元的外匯儲備，這些錢香港人也有份，有祖國作後盾，港人大可不必擔心。此外，香港特區政府也可以發行債券，朱總理更笑言，他會第一個買。

由此可見，國家領導人早已告訴香港，港府發債沒有問題，也不違背《基本法》。然而，話也得說回來，香港特區必須認真檢討，平素的支出是否過於巨大，用錢是否太大手大腳，若不從釜底抽薪解決問題，一味靠寅吃卯糧，早晚也會出亂子。

按理香港已經十分幸運，有中央支持，我們不必負擔軍費。2024年度，台灣的國防預算約為190億美元，新加坡約為150億美元，折合港元分別約1,500億元和1,200億元。這個數字跟香港最高峰時期的全年賣地收入相若，特區財金官員好應該自我拷問，為甚麼香港沒有軍費開支，也淪落到要靠賒借度日？我們的理財哲學，是否已不合時宜？

說實話，香港目前的基建開支以至公務員薪酬，都是過大過高，是時候要作全面調整了。