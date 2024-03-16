筆下風雲：救命稻草 豈會放手

以巴戰爭因為以色列千方百計拒絕和談，戰火無休無止。也門叛軍青年運動（胡塞武裝）宣布擴大打擊紅海商船行動，將攻擊從印度洋前往南非好望角的商船，令原擬避免取道紅海和曼德海峽、繞道穿越蘇彝士運河前往歐洲的商船，繼續陷入險境。

為了顯示自己有辦法保護紅海，美國聯同英國不斷空襲也門，拜登還煞有介事聲稱，成功摧毀胡塞武裝的地下武器和導彈儲存等設施。但事實證明，空襲行動根本無法完全殲滅胡塞武裝，胡塞武裝反而更多地利用低成本的無人機突襲美艦，防不勝防，亂局沒完沒了。

解鈴還須繫鈴人。要擺平中東危機，令紅海歸於平靜，讓巴人不再生靈塗炭，惟有以巴達成永久停火、實現兩國方案，美國當然心知肚明。拜登最近鬧出「咪後吐真言」事件，發表國情咨文後和民主黨政客吹水，卻忘了熄咪，結果「即將與內塔尼亞胡攤牌」的內容直出，反映拜登對內氏已失去耐性。

以色列血腥屠殺巴勒斯坦人受盡國際狂轟，但為了延續執政權，內氏擺明雖千萬人吾往矣。就算拜登開腔催促以色列盡快停火、確保加薩的人道支援暢通無阻、支持兩國方案，內氏也當之為發噏風，繼續強調要殺盡所有哈馬斯方休。

哈馬斯最高層根本不在加薩境內，即使以色列將加薩南北部都夷為平地，哈馬斯也不可能就此絕迹，可知殺盡所有哈馬斯只是偽命題。內氏戰前民望低迷，尤以硬推司法改革最惹起爭議，一場戰爭卻讓他得以喘息，甚至有可能成為「國家英雄」，猶如救命稻草，當然是抓着不放。不過假的真不了，內氏只重視個人政治生命，對人質生死漠不關心，已被愈來愈多的以色列人看破。