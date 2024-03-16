新田科技城環評多錯漏 7團體促嚴謹把關

【本報訊】新田科技城（前稱新田/落馬洲發展樞紐）環境影響評估報告被揭至少在6大範疇中，犯26項嚴重的技術評估和數據錯誤或遺漏。7個環保團體昨日去信環境諮詢委員會表達憂慮，形容該環評報告「不合格」，促嚴謹把關，又說擔心若環諮會同意及通過這些錯誤或缺失，會令日後北部都會區內發展均「取巧」博環諮會認同。

香港觀鳥會、長春社、綠色和平等7個環團指出，新田/落馬洲發展樞紐的環境影響評估報告存違反環評「避免」原則；生態基線及評估資料不足；嚴重低估對雀鳥飛行路線的影響；嚴重低估對歐亞水獺的影響；無充分資料證明生態補償有效；誤將生態優化措施作緩解措施等26項嚴重的技術評估和數據錯誤或遺漏。

憂為發展凌駕科學 他們提到，將被填塘的「濕地保育區」位置毗鄰米埔拉姆薩爾濕地，與南生圍、蠔殼圍的魚塘相連，該魚塘濕地生物多樣性豐富，生態價值極高，是眾多面臨滅絕物種、候鳥的重要棲息地或中途補給站，而中國是《拉姆薩爾濕地公約》締約國，香港亦需履行《公約》，保障濕地不受任何直接或間接干擾，認為環諮會絕對不容忽視填塘對濕地的損害。

環團認為，新田環評錯漏百出，質素嚴重不達標，不應予以通過，否則恐予人為發展而凌駕科學之觀感，更將嚴重損害環諮會的公信力，促請該會嚴謹把關，避免嚴重破壞這片大灣區獨有的濕地。