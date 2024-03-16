商戶不捨 冀保留花墟特色

賴榮春

【本報訊】花墟約有20間店舖即將重建。昨日計劃公布後，花墟商戶及市民都對重建計劃各有看法。有買花市民認為花墟「仲好新淨」，暫毋須重建；也有商舖經營者對要遷離感不捨，擔心無法再找到同類型租金呎數的舖位，只有「見步行步」。希望重建後能保留花墟特色；居住唐樓的業主則擔心日後居住問題，期望市建局能高價收購單位。

搬舖花費不菲 流失熟客 香港鮮花盤栽批發聯會主席賴榮春是其中一個受重建影響的花墟商戶，他現時的舖位為自置物業，已開店30多年，雖然暫仍未清楚具體重建規劃，但希望市建局「畀個好啲價錢」收購，未來也會考慮回遷，因花墟環境較適合賣花。另一受影響花店負責人張先生則指不想搬舖，因搬舖花費不菲，也會流失熟客，若真要離開也會重新在花墟找舖位，但認為未來花墟舖租應不會太貴，「依家花墟好多人執（笠）。」

譚先生是樓上花店負責人，他稱有預計過會重建，但希望當局可保留花墟特色作保育；現時舖位約有800多呎，最擔心難以用同樣租金找到此大小的舖位，無奈稱「見步行步啦。」

年屆82歲的劉婆婆居於重建範圍的唐3樓，每日需步行上樓梯回家，但得知所在唐樓要重建時也很不捨：「突然間未諗到唔知點」，憂未來居所不定。

鄭女士與母親自幼便會每星期到花墟買花，她認為花墟毋須重建，她又指現時受影響的重建範圍仍然「好靚」，看不到重建需要，建議當局盡快重建深水埗或土瓜灣等舊樓。

劉婆婆