花墟重建 大樓商住用途 打造城市水道

面積近3萬平方米 料供1350單位 花墟是市民買花好去處，但部分商舖將展開重建。市區重建局昨日宣布啟動「洗衣街/花墟道重建計劃」，涉及6個地盤，其中5個地盤範圍涉及園藝街及花墟道一帶，部分細地盤會應用到地積比轉移；另一個地盤界線毗鄰洗衣街、界限街、旺角大球場以及花墟道，計劃建成多用途綜合大樓及作商住用途等。受影響業權約190個，受影響住戶則約有275個、商舖約33個，收購成本約為25億元。有議員促市建局要善用土地建公共設施，避免「起咗樓咩都貴」，令花墟淪為下一條囍帖街。

收購成本約25億元 市區重建局總監（規劃及設計）麥中傑表示，整個發展計劃約29,315平方米，地盤A分為5部分，涉及現有花墟部分店舖，地盤B則範圍較大，包括界限街遊樂場和體育館等，預計重建後共可發展至1,350個單位。

麥指出，啟動重建能改善多項區內規劃問題，包括社區設施功能及空間分割、交通擠塞行人環境欠佳等。市建局建議，地盤B構建「城市水道」，設「水道公園」作「賞花熱點」，又會以一地多用方式提供多用途綜合大樓、地下停車場、住宅、酒店或辦公大樓，相信此地盤會更快建成，因不涉及業權收購，料可在2033/34年完工。

而地盤A會以轉移地積比去作規劃，即是將地盤A2至A5的地積比轉移至A1，A1會用作大型混合發展，主要是商業住宅項目。麥強調，A1地盤是一個重要策略位置，而A2至A5屬分散細碎地盤，故將地積比轉移至A1會有較大裨益，料屆時A1地盤建樓的高度約42或43層，不影響周遭景觀；而轉移多少地積比則暫未決定，但不會多於所有地盤合計地積比的9倍。

指僅17%店舖受影響 此外，市建局計劃A2及A3地盤會重建成小型公園，A4及A5則重建成花卉、花藝產品的臨街店舖。對於重建後會否令花墟失去特色？麥認為特色街道能促進花墟發展，又稱受影響的店舖只佔整個花墟17%，當局相當尊重花墟氛圍。

市建局面對財政緊張問題，麥重申局方在開啟重建項目時不會以賺錢或蝕錢為考慮，會在財務狀況仍然自給的情況下照舊展開重建項目，加上今次收購相對少，能在有限資源下作市區更新。

議員楊永杰稱，是次重建範圍涉及多幅休憩用地，政府以土地資源補貼重建，關注市建局會否「以大換小」，犧牲居民利益；楊又促請市建局在地盤B提供更大的公共設施面積，「絕對唔希望見到市建區食晒啲康文位，到時起咗樓，咩都貴，市民又乜都用唔到，又是多一條囍帖街。」