牙醫短缺 議員斥政府閂門唔諗

【本報訊】政府在近3個財政年度用於公營或資助牙科服務的開支，在2021至2022年度總額已超過10億元，而在2022至2023年度已接近11億元。面對牙醫嚴重不足問題，有議員斥政府「閂門唔諗」，質問「場火要燒到幾大」才解決，惟當局指增加牙醫學位屬於「遠水不能救近火」。

當局稱增學位難救近火 多名議員指市民對牙科服務需求殷切，而牙科醫生嚴重不足，詢問會否增加學位，惟當局指牙科服務到2030年後期人手短缺便需要解決，因此增加學位「遠水救不了近火」。議員陳凱欣詢問當局為何不考慮開設第二間牙醫學院，又指由2022至23年開始每年有90名牙科畢業生，到2030年大約6年時間可以淨增加540名牙醫，而政府「閂門唔諗」，質問「場火要燒到幾大」才解決。當局指會繼續研究菲臘牙科醫院的擴展，而目前已經有工程計劃，令門診可以擴大。

另外，醫療衞生界議員林哲玄詢問牙科醫生和牙科護理員的合作模式，又指香港不會賣牙科廣告，如市民相信宣傳種牙可「一勞永逸」，「咁就死火」，詢問如何限制機構賣廣告。當局希望能以風險為本方式令牙科醫生和護理員能夠分擔工作，亦會分開兩道工序，分別為能夠獨立進行的檢查教育清潔等等，而牽涉需要拍攝放射影像的工作需要牙醫檢查後，按牙醫指示進行，洗牙等工作也需要有牙醫在場。

就引入合資格非本地培訓牙醫於指明機構執業，當局指有限度註冊的評核工作由僱用機構進行，而機制需要和牙醫管理委員會商討，確保在職評核能夠達到要求，亦會研究現有法例下，能否做到規管牙科廣告，如不行，也會研究額外規管。