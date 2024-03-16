42歲消防員入ICU 急求肝續命

【本報訊】一名42歲消防員石樂勤罹患急性肝衰竭，亟待換肝續命。石樂勤今年3月初因突發性肝病入住荃灣仁濟醫院，其後病情急轉直下，上周五（8日）轉送瑪麗醫院深切治療部（ICU）。主診醫生表示，石目前急需O型血肝臟移植，否則將面臨生命危險。石的胞兄自願捐肝，但經檢測後，被判定身體情況不適合捐贈，香港消防處職工總會已向會員發起呼籲。

駐守機場 熱心助人 石樂勤病發前駐守機場消防局，據香港消防處職工總會的捐贈呼籲，42歲的石樂勤為人熱心助人，3月初時突發性肝病入住荃灣仁濟醫院，其後病情急轉直下，在3月8日轉送瑪麗醫院深切治療部。醫生指，石需在短時間內接受換肝手術，否則會有生命危險。

據指，石的胞兄願意捐肝，並曾進行檢驗，但被發現血糖過高，不適合捐贈。消防處職工總會向會員發起呼籲，希望有O型血的有心人士伸出援手。捐贈者需為O型血、肝功能良好、肝臟體積足夠捐出給予受肝者、沒有其他病例。同意捐贈者可致電瑪麗醫院。