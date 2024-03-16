B女終甦醒 半癱恐失明

社區保母虐嬰案事隔兩月 屯門一名9個月大女嬰小雪兒交由任職社區保母的女子照顧時，疑被不恰當對待，家人將昏迷的女嬰送院後揭發她腦部有血塊，左眼腫脹。事隔約兩個月，其父母透露女嬰已甦醒，但醫生指其情況不樂觀。人稱「貓貓校監」的呂詩慧校長向本報透露，女嬰現時半邊頭至腳癱瘓，未知會否影響另一邊身體的情況，情況非常惡劣。小雪兒留醫的屯門醫院則稱，病童現時情況穩定，較入院時有明顯進展，院方會繼續密切監察病童情況並提供適切治療及支援。有議員則關注社區保母培訓有否持續性，建議機構持續提供專業培訓。

女嬰父母向呂校長求助，據其母指，醫生報告顯示女嬰眼內有出血情況，且範圍嚴重甚廣，情況不樂觀，現時只能吸收光和影，很大機會要進行另一項手術，切除眼內部分組織，如情況繼續惡化，或連光及影亦失去。據指，醫生曾透露行醫十多年未曾進行如此手術，擔心沒有過往案例參考，現時只能等待奇迹。

議員指保母需持續培訓 協助他們的呂校長表示，女嬰現時情況非常嚴峻，很快又要面對另外一個手術，弱小的身體有機會受到麻醉藥的傷害，並再次面臨命危的厄運，希望外界可為醫療團隊打氣，同時亦希望執法部門盡快查明真相。她形容，新聞的震撼力令她整個星期難以入睡，腦海中經常呈現兒童被虐畫面。

議員狄志遠回應事件時指，樂見政府擬在今年第四季加強社區保母的配套，包括推出兩層架構培訓等，但每名兒童背景、年齡不同，照顧方法存在出入，故問題的核心不在於培訓的時數，而是培訓的持續性，認為機構應主導向保母提供更專業化及持續性的訓練，與時並進。除了培訓，他認為社署亦要做好監管角色，譬如為機構訂立指引或評分表作參考，好讓定期審核社區保母的照顧技巧及知識，以維持服務質素。

今年1月初，女嬰母親陳小姐（化名）與丈夫都要上班，加上工人放假，她便申請仁愛堂的「鄰里支援幼兒照顧計劃」找社區保母幫忙照顧，社區組織將9個月大女嬰交由一名姓鍾的「社區保母」照顧，豈料其後有人聲稱替女嬰沖涼後，對方身體抽搐，家人將女嬰送院後情況一度危殆，並後被診斷雙眼出血視網膜脫落，左腦嚴重受損，手術後情況仍然未樂觀。醫生表示，即使甦醒過來也有機會變成殘疾。執法部門仍正調查案件。