4青少連環搜掠夾公仔店

【本報訊】昨日凌晨時分，有網民發放一段約36秒的短片，顯示於本周四深夜11時許，沙田石門京瑞廣場2期一間夾公仔店內，一名金毛黑衣少年雙手環抱兩隻公仔進入店內，身旁有另一名黑衣少年同行，另一名戴Cap帽、手抱多個公仔的少年，以及一名俱身穿黑衣的女童則站在店門外。

伸手入機內掹公仔 其後，金毛男蹲在一部公仔機前，以左手伸向機內出公仔位置，接連掹出兩個公仔放在地上，身旁黑衣同伴則在旁取走「戰利品」，其後步出店外與同行人士離去。此時，金毛男獨自在店內，企圖再掹出一隻粉紅色公仔，惟因該公仔體形較大卡在出口處，金毛男遂使勁扯出公仔，繼而奪門而去，影片至此結束。店東從「天眼」揭發事件後，在社交平台發貼文呼籲4人主動聯絡。有網民看畢影片後，留言「勁喎，技勝一籌」、「咁都得？」、「有晒樣貌一定捉到。」

至昨日上午約11時，商場另一間夾公仔店的負責人，聲稱涉事4人組當時手抱的公仔，原來部分是從其店內盜走。負責人提供閉路電視片段，拍下4人組同於當日深夜11時許進入店內，當中兩名少年分別擸走放在機頂的兩個陳列公仔後逃去，惟其後一名戴Cap帽少年折返，經一輪搜掠後，離開時手中又有數個「戰利品」。經初步比對，有關公仔款式與社交平台流傳片段中，少年環抱的公仔相似。此外，他們進入店舖時已經抱着其他公仔，因此不排除附近有更多同類的店舖遇竊。