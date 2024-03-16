瘋駕撞飛女途人 車Cam片曝光

【本報訊】本周四晚上7時許，執法人員在深水埗青山道近九江街，截查一輛違泊白色私家車期間，車上一名年約20至30歲男司機不予合作，並且踩油驅車逃離現場。有「車Cam」片段顯示，涉事私家車剷上行人路，把一名女途人撞飛至行車線，並先後撞開兩輛汽車並沿路狂飆，至欽州街右轉入元州街交界，私家車再撼撞一輛七人車，把七人車撞至打白鴿轉。

女傷者終不治 車主涉毒被捕 白色私家車男司機疑見闖禍，在私家車行駛時跳車逃去，惟因腳步不穩成「滾地葫蘆」，他站起後沿路往前奔跑，最後逃去無蹤，私家車則在無人駕駛下衝前，最後撞向一輛的士車尾始告停下。事件中，捱撞的姓劉（66歲）女途人頭部重創昏迷，送院搶救後至昨日下午4時58分傷重不治；其中被撞七人車的姓莊（54歲）男司機則耳部及手部受傷，清醒送院治理。執法人員搜查肇事白色私家車，在車內檢獲約30克懷疑霹靂可卡因及約20克懷疑「冰」毒，市值約5.2萬元。

經初步調查後，人員掩至上水區拘捕私家車姓潘（32歲）男車主，他涉嫌「販毒」已經被扣查。由於涉事司機身份仍未明確及去向不明，執法人員初步懷疑他沒有有效駕駛執照，案件列作「狂亂駕駛」、「販毒」及「無牌駕駛」跟進。