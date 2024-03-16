銅鑼灣劫錶行 拘6印尼男女

【本報訊】今年2月28日，銅鑼灣富明街一間錶行遭3名持械南亞裔匪徒打劫，劫匪以不足一分鐘時間，揮舞大鐵錘扑爆玻璃飾櫃，掠走25隻總值612萬元的名錶，得逞後跳乘接應私家車逃去。執法人員經詳細調查後，以涉嫌「行劫」拘捕6名印尼籍人士（26至35歲）。

一人為假難民 人員表示在案發後翌晚，在大圍銅鑼灣山路近沙田北食水配水庫尋獲涉案賊車，在車內檢獲一個大鐵錘、3把開山刀、5隻勞工手套、玻璃碎片及錶托等。經查看閉路電視錄影，發現一名當日推門進入錶行的女子為3名劫匪的同黨，她假扮顧客替劫匪開門，以便他們進入錶行打劫。其後，人員根據不同線索，以及翻查全港多個地點的數百小時閉路電視錄影，鎖定涉案人士逃走路線、身份和住址。

至本周三及本周四，人員先後在新蒲崗、元朗及屯門，拘捕3名印尼籍女子（27至35歲）、以及3名印尼籍男子（26至29歲），當中包括假扮顧客的印尼籍女子，持刀行劫的印尼籍男子，負責搜掠手錶的印尼籍女子，以及3名於案發前後與劫匪有緊密聯繫的印尼籍人士。6名疑犯當中，4人逾期居留，一人為持「行街紙」的酷刑聲請申請人，一人持香港身份證，人員同時檢走疑犯的手機及犯案時穿着的衣物，惟贓物去向暫時未明。3名被捕人士稍後會被落案，餘下3人仍被扣查。

執法人員表示，這是首次發現有印尼籍人士參與錶行劫案，且擔任劫匪角色；策劃及犯案人士以為有不同國籍的酷刑聲請申請人或逾期居留人士，可以逃避追捕。執法部門正追捕在逃劫匪、賊車司機、幕後策劃人和贓物下落，市民如有消息可與人員聯絡。