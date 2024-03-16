餐酒掩飾可卡因 貨值2億拘5人

包括兩18歲仔 搵快錢前途盡毀 執法部門早前根據線報，於本周三及本周四採取行動，瓦解一個本地販毒集團，分別在葵涌工廈的迷你辦公室及觀塘迷你倉，檢獲逾320公升以餐酒作掩飾的懷疑液態可卡因及其他毒品，總值約2.15億元，並在多區拘捕集團主腦、操控者、招聘者、倉管及運毒者共5名男子。其中一18歲疑犯為應屆中學文憑試學生，疑因搵快錢而前途盡毀。5名疑犯已被控以相關罪名，今在西九龍裁判法院提堂。

執法部門根據線報及經調查後，相信有販毒集團由海外輸入混入液態可卡因的餐酒，並以不同手法隱藏毒品以掩人耳目，同時把貨物收藏於不同地點等伺機出售。至周三，人員突擊搜查葵涌葵昌路一工廈內一間約80呎的迷你辦公室，並且發現279箱餐酒，經檢查後相信其中71箱、共426支餐酒內藏有約320公升懷疑液態可卡因。人員同時在該辦公室內，檢獲一磚約一公斤重懷疑可卡因、約400克氯胺酮及約740克大麻花。

瓦解集團 主腦操控者俱被捕 人員經初步調查後，拘捕單位內3名男子（18至23歲），當時他們正拆卸貨物，相信其中姓劉（23歲）男子，以數千元報酬招攬兩名姓任及姓張（俱18歲）青年搬運毒餐酒。其後，人員分別在深水埗欽州街一工廈單位及上水智昌路一住宅單位內，拘捕兩名姓林（33歲）及姓黎（31歲）男子，相信他們分別為販毒集團主腦及操控者，負責策劃及安排販毒活動，並指使劉、任、張於倉庫接收及分類餐酒。人員同時於疑是案中主腦的姓林男子的座駕及油麻地寓所內，檢獲55萬元懷疑販毒得益。

經進一步調查後，人員發現位於油麻地、葵涌、觀塘及流浮山的數個地方，懷疑與販毒集團有關，遂分別進行搜查。其中在流浮山一倉庫內，檢獲635箱共3,810支同類餐酒，惟經檢查後證實沒有收藏毒品，相信該批餐酒由販毒集團安排由南美運入香港作掩飾。至本周四，人員再於觀塘一迷你倉內，檢獲3支共700毫升懷疑液態可卡因，以及19包共重500克懷疑霹靂可卡因，市值約170萬元。

至於案中兩名被捕的18歲男子仍然在學，負責運輸及派貨， 其中一人為中六應屆文憑試學生，疑因為搵快錢而被招攬替販毒集團工作而斷送前程。劉男已被暫控一項「串謀販運危險藥物罪」及一項「販運危險藥物罪」，其餘4名疑犯分別被暫控一項「串謀販運危險藥物罪」或「販運危險藥物罪」，案件今日上午於西九龍裁判法院提堂。