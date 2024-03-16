劏房無王管 逾7萬業主未交租賃通知

【本報訊】劏房租管實施逾兩年，但當局至今只收到2.7萬個租賃通知書，僅佔劏房整體數量四分之一，7萬多名劏房業主沒有提交租賃通知，不少劏房仍處於「無王管」狀況。有政黨指出，當局須盡快確立劏房登記制度，日後取締不符最低標準的單位時亦須提供妥善的安置租戶方案。又提及當局識別了3,000宗涉嫌違例個案，就AR2發出1,408封警告信，但成功檢控業主個案只有153宗，只佔3%，認為有很大改善空間。

僅153宗成功檢控 有政黨的「告別劏房行動」團隊1至2月期間，分別搜集了15個劣質劏房的資料，並走訪全部單位，調查及分析後團隊建議劏房最低的居住面積為7平方米，並就人數不同計算其人均標準面積，在廁所內煮食或放置睡床不能接受，單位亦須有窗戶或通風裝置。僭建、有明顯結構安全，都不符合最低標準要求。至於消防安全的最低標準，認為可參考旅館業條例及床位寓所條例，設定合理逃生空間基本闊度，房間間隔需有耐火結構等或放置滅火筒。

當局亦應確立一個評分制度，不是舉凡劏房遇到不符最低標準的項目，屬高風險類別，須作優先取締。對其他風險較低單位，可給予合理的過渡期，讓業主改造其單位，以便符合最低標準，換句話說，是變相分階段取締不符最低標準的劏房。