運署申3億更新電腦發牌 議員嫌貴

【本報訊】由2017年開始使用的「運輸署第5代車輛牌照及駕駛綜合資料系統」（簡稱電腦發牌系統），雖然保養合約在2027年才屆滿，但相關的硬件和軟件已漸趨過時。在立法會一個事務委員會中，政府建議開納一筆為數逾3億元的新承擔額，以更新系統至第6代。有議員直指價錢昂貴，10年間漲價4倍，又質疑更新系統會否出現「甩轆」情況。

運輸及房屋局副秘書長麥震宇指有關電腦發牌系統非常重要，支撐運輸署平均每工作逾萬宗的牌照服務，以及執法部門的交通檢控工作。此外，系統亦會同運輸署內外總共超過40個系統連接，支援司法機構、海關、環保署及房屋署的工作。2023年發牌系統總共處理逾740萬宗個案，現在的第5代發牌系統在2017年投入運作，相關的硬件和軟件漸趨過時，為了數碼化和更具效率，確保系統穩定、提升容量和功能，因此有必要更新系統。

運輸署助理署長郭惠英亦表示，現時的第5代系統是專利產品，兼容性未如理想，亦有系統面臨關鍵組件供應受阻的風險，因此擬轉用開源式產品和軟件，建立新的數據庫，以保障系統持續運作和數據保安，並會採用政府雲端服務。

費用10年漲4倍 議員周小松指3億多元的費用太貴，整體費用10年間上漲4倍多。他比較昔日署方將系統由第4代提升至第5代，按2013年立法會的討論文件，當時的非經常性開支7,100多萬元，其中通訊網絡10年前只是1,000萬元，如今卻要9,000多萬元；有關系統推行服務，10年前是2,350萬元，如今竟是1.58億元。

另一議員楊永杰指現系統只用了6年多便要預期更換，詢問署方第6代系統的壽命可支撐多久。議員陳紹雄質疑2017年系統換代之時，何不直接採用開源式產品？

郭惠英回覆指新系統採用開源架構，壽命除了保養期，亦要視乎將來的科技，冀第6代系統可實現全面電子自動化，但都要視乎市民有多接受網上服務，儘管新系統能減少櫃位服務，但騰出來的人手只是減輕同事超時工作的現象。郭又指新系統非開放式，只供署方和連結部門之用，料故障機會較微，但未來採用新系統前會有演練，確保新舊系統順利交接。