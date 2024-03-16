徵地開支急升 基本工程撥款倍增至413億

【本報訊】立法會財務委員會昨通過撥款逾412.8億元，為基本工程儲備基金項下整體撥款提供款項，供2024至2025年度支用。有議員認為政府財赤嚴重，而徵地開支大增150%，指政府必須設法壓縮有關開支，特別是徵地方面。

財經事務及庫務局局長許正宇指逾412億元的撥款當中，142.95億元與工務工程有關，269.89億元則屬於非工程有關項目，大部分是土地徵用的開支。而整體撥款分目有26個，包括防止山泥傾瀉，翻修政府建築物、渠務和水務等，以及為規劃中的主體工程做前期工序。

248億徵地開支多用於北都 議員陳仲尼留意到土地徵用的撥款大增150%，高達248億元，當中大部分是用於北部都會區，鑑於政府財赤，若把徵地年期攤長一些，會否妨礙北都的進展。他又關注可否壓縮徵地開支。工程界議員盧偉國指以往的基本工程儲備基金撥款約200億元，今年數字倍增，因土地徵用金額高，反觀工務工程的開支同過往相若。他指北都發展幅員廣大，政府應考慮採取巿場力量，便不用因徵地而作巨額補償。

北都統籌辦代表指現已有徵地項目延後進行，好讓現金流攤長，但工程計劃仍會按計劃展開之餘，收地的前期工作仍會進行，又會先選擇在政府土地進行項目，認為不會妨礙北都發展，亦不會影響未來10年的土地和公營房屋供應。又指徵地開支原先估計342億元，但考慮政府財政狀況，數字已下調至248億元的水平。