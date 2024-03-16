元朗站暴動案：林卓廷證人：收風21號鄉事吹大雞

【本報訊】前民主黨議員林卓廷等7人同被控於2019年7月21日在港鐵元朗站參與暴動，案件昨續審。林卓廷傳召前區議員黃偉賢作供。黃稱案發前數天有鄉村人士及執法部門向他查詢案發當日是否有人入元朗遊行，他沒有收到相關消息。相反案發前兩天有廈村村民向他稱，收到風「21號鄉事吹大雞」，黃意識到元朗6條鄉均要動員人手並感詫異。他又稱當日凌晨到達元朗，有白衣人意圖襲擊他，黃向執法部門求助卻不獲理。

7名被告包括林卓廷（46歲）、庾家豪（36歲）、陳永晞（38歲）、葉鑫昇（32歲）、鄺浩林（27歲）、尹仲明（49歲）及楊朗（29歲），他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂，連同其他身份不詳人士參與暴動。他指認識林超過10年，曾一同處理元朗的地區事務。黃稱擔任區議員超過33年，與執法部門部分人士熟落，包括警民關係科的鄧警長。

指執法部門曾稱有部署 黃亦熟悉不少鄉事議員及村長，並知悉有些「鄉頭」，即鄉事委員會主席有黑社會背景。他稱該類鄉頭大多已金盆洗手，但回歸後有鄉頭為現任黑社會頭目，執法部門在回歸前會避嫌不接觸該類鄉頭，回歸後卻有所不同。

黃指他得知吹大雞一事有告訴鄧警長，但對方稱：「有部署，得啦，有安排」，故沒再追問。黃指他亦有再找鄉事區議員，對方稱只是警告年輕人不要到元朗搞事，不作挑釁便沒有事。黃當時認為他們只是想展示實力。直至晚上他收到有人在元朗被打至背部開花他才感擔心。其後林卓廷致電他表示擔心，他才將鄧警長的電話給予林。案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC 1132/2022