多區打擊黑工 拘13人包括4假難民

【本報訊】入境事務處（入境處）本月11日至14日一連4日在全港多區展開反非法勞工行動，當中有行動是連同執法部門聯合進行，共拘捕9名懷疑非法勞工、兩名涉嫌聘用非法勞工的僱主及兩名逾期逗留人士，當中有兩男兩女被發現持有俗稱「行街紙」的不允許僱傭工作的擔保書。

入境處發言人說：「任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。」同時，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。