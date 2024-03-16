2月400萬旅客訪港 較疫前少28%

【本報訊】香港旅遊發展局昨公布，在農曆新年長假期及多項新春大型盛事的帶動下，2月初步訪港旅客數字為400萬人次，按年上升約1.7倍，當中80%為內地旅客，佔324.6萬人次，按年多近兩倍。但較2019年同期559萬人次為少28%。

累積計算，今年首兩個月共錄得近783萬人次旅客訪港，較去年同期增加3倍；而每日平均旅客量為約13萬人次。不過，若與2019年同期逾1,237萬人次訪港比較，仍少逾36%。

高鐵靈活行後日擴至92班次 此外，港鐵公司昨公布，經與內地鐵路單位及兩地政府相關部門商討後，高鐵「靈活行即日變更車次安排」將由下星期一（18日）起，擴展至直接往來深圳北站，以及經福田站往返深圳北站為終站的班次，便利需要往來深港兩地的乘客。

這次服務提升後，「靈活行」將由現時適用於38班次，增加至合共92班，早上繁忙時段可選擇車次達每小時最多10班車。乘客須留意，「靈活行」只適用於變更同一站點的即日指定車次。

港鐵公司常務總監–香港客運服務楊美珍表示，現時高鐵的跨境乘客中，約80%為短途乘客，當中大部分是往返香港與深圳，公司一直致力提升相關服務，例如於今年年初便推出多程車票。

至於嶄新的「靈活行」，自推出以來廣受旅客歡迎，今次擴展安排讓跨境乘客能更輕鬆暢行兩地。