李宇軒：在英辦登報眾籌 《蘋果》寫手借戶口

黎智英庭上咳嗽 法官關注問候 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。偷越邊境12名香港人蛇之一的「香港故事」成員李宇軒續以從犯證人身份作供。李供稱，「G20」登報計劃後，他獲邀參與「攬炒巴」劉祖廸在英國辦的眾籌登報計劃，該計劃中，有《蘋果日報》寫手借出戶口協助收錢。黎智英昨穿紫色西裝外套應訊，審訊期間偶爾咳嗽，法官一度關注，黎以英語說「I am okay now（我現在可以）」。

李宇軒昨首先就2019年6月「G20」全球登報計劃作供。他說，計劃完結後，本案認罪被告之一、法律助理陳梓華說「上面嘅人」有壓力，「唔係好comfortable（舒服）拖住條數」，為確保能夠取回墊支的錢，陳遂與李宇軒簽署本票以作備用，涉及約156萬元。

黎公司墊支廣告費「唔舒服」 李解釋，以他理解，有份墊支的LAIS Hotel Properties Limited及力高顧問有限公司並非社運組織，不預期會參與登報活動，故「唔想畀唔關業務嘅嘢拖住」。根據控方開案陳詞指，李宇軒提及的兩間公司是由黎智英及其助理Mark Simon控制。至於「上面嘅人」是誰，指指陳沒提及。「G20」登報計劃盈餘15萬元，他們把盈餘捐給「612人道支援基金」。李確認，《蘋果》當時曾經報道過登報計劃。

李宇軒之後就第二次眾籌作供。2019年7月，一個別名「攬炒巴」的人想在英國搞眾籌和登報，因李在早前「G20」登報計劃「算係幾成功」，於是有人介紹兩人互相認識，希望李幫忙搞眾籌。到2019年尾左右，他知道「攬炒巴」是劉祖廸。李稱，是次眾籌活動是跟中英聯合聲明有關，陳梓華有份參與。因眾籌平台需要用到英國英鎊戶口，最後找到《蘋果》寫手Jack Hazlewood借出戶口。

李經陳梓華獲黎授權相片 李供稱，後來他獲知陳梓華認識黎智英及Mark Simon。籌辦登報行動期間，他們想用一張英國前首相戴卓爾夫人和別人握手相片，而《蘋果》網站有刊登相片，於是他問陳梓華，可否向《蘋果》查詢能否授權採用該相片。陳梓華回答說，可以待之後跟黎智英吃飯時問他。隨後，陳梓華之後跟他說「張相OK」。李說，是次眾籌籌得約30萬英鎊（現折合約300萬港元）。

庭上展示相關轉帳紀錄，顯示他們曾在英國《衛報》、《旗幟晚報》等英國報章落廣告。登報後剩餘的眾籌資金，會用在支持香港民主運動。他們曾付款予顧問公司WhiteHouse Cosultancy。李稱，該公司在2020年，曾與英國人權組織「香港監察」始創人羅傑斯合作，也曾找前港督彭定康聯署，表達對國安法的關注。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

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