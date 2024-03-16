麥當勞全球性「死機」逾4小時 影響手機App自助點餐機 否認涉網攻

【本報訊】國際連鎖快餐店麥當勞昨日發生全球性「死機」故障，包括香港、台灣、日本、澳洲及新西蘭等在內的地區，其手提電話應用程式（App）及自助點餐機均一度無法運作。麥當勞總公司否認涉及網絡攻擊，但沒解釋原因。本港麥當勞則在社交網站表示電腦系統發生故障，顧客需到餐廳櫃台直接點餐，向顧客致歉。故障持續逾4小時，至昨午約4時半，香港麥當勞公布，電腦系統已逐步回復正常。

港分店需櫃台直接點餐 本報記者昨午約3時到九展麥當勞視察，發現自助點餐機屏幕全黑，分店只設人手櫃台現金支付；大埔新達廣場分店的情況亦相似，點餐櫃台則有數人排隊。點餐後，職員以手寫號碼予客人取餐，下午茶時段亦未見混亂。

無獨有偶，此次電腦故障並非單單影響香港，有身在異地的網民表示，澳洲、新西蘭、日本及台灣的麥當勞同樣出現電腦故障，無法訂購產品。新西蘭麥當勞表示，遇上資訊科技問題，影響處理訂單，正在努力盡快糾正；而日本麥當勞表示目前正在收集有關系統故障程度的資訊。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，暫時未肯定出事原因，但由於非單一事故，有可能是該公司所使用的數據中心故障或受攻擊。