營運39年 大昌食品市場結業

突向員工派「大信封」 4．14終止聘用 大昌行集團旗下營運39年的食品專門店「大昌食品市場」將結束營運，涉及各區共28間零售店舖。大昌食品市場人事部昨日已逐步向員工發出終止僱傭合約通知書，員工會於下月14日工作時間結束後終止聘用。大昌食品的會員計劃也會於下個月1日終止運作。工會表示，暫沒收到工友求助，預計事件會有近百名員工受影響，由於人力市場有一定空缺，相信被遣散的員工能較快找到新工作。本報記者昨午曾往大昌食品零售店採訪，有店員表示知道公司將結業。勞工處關注事件。

大昌行人事部發予員工的終止僱傭合約通知書指出，公司會向相關員工發放相當於一個月基本薪金的「特惠金」，但強調「特惠金」屬於酌情性質，是否發放決定權在公司。大昌食品市場業務因受到不確定外在因素和營運挑戰影響，公司經審慎考慮後，決定終止食品市場業務，受影響僱員將於下月14日工作時間結束後終止僱用。

大昌行又向其公司旗下的「大昌煮意兵團會員計劃」的會員發出通知，通知聲稱為配合業務發展，將於下月1日終止運作。屆時所有會員帳號將無法使用，相關優惠券也會於下個月1日失效。

內部調動 仍約百人需離職 工聯會權益委員會主任邱燿誠表示，大昌行背靠中信集團，相信會按勞工法例賠償被遣散的零售門市員工。估計經過內部調動後，真正受結業影響的職員約有100人。

28店將關閉 職員：盡快清貨 勞工處指，十分關注事件，正跟進有關情況，並已提醒僱主須按《僱傭條例》及合約條款處理受影響僱員的僱傭補償事宜，若受影響僱員如對其僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處查詢，勞工處表示會提供適切協助。

本報記者昨日午間抵達大昌食品專門店位於何文田梭椏道及大埔富善邨的分店，店內職員表示，已知公司將會結業，但不清楚詳細內容，現時只希望盡快清貨。店舖門外仍貼有全店七折及「尊貴食材」九折的海報，店內外人流不多，貨量尚算充足，有職員負責上貨。有街坊指未知大昌即將結業，平時多數直接到街市或大型超市買餸。

大昌食品市場於1979年成立，前身為「大昌行員工特賣中心」，1992年更名為「大昌食品市場」。截至2014年，大昌食品市場與大昌食品專門店在全港有合共90家分店，截至2018年則縮減至二者合共49家分店，明顯可見其規模縮減。大昌行集團表示，食品市場業務受到不確定的外在因素和各種營運挑戰，經審慎考慮後，決定終止食品市場業務，將結束在本港的全部28家門店。