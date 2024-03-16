醫健：醫健寶庫：胃癌腹膜轉移的腹腔治療

胃癌在本港常見及致命癌症中排行第6，由於徵狀不明顯，患者確診時多已屆晚期或已擴散。胃癌的腹腔轉移頗為常見，可引起腹水、腹脹和偶爾腸阻塞等不適。由於單靠術前影像檢查很難診斷出腹腔轉移，當外科醫生在腹腔鏡檢查發現癌細胞，就表示胃癌已轉移並發展至第4期（末期），無法以手術治愈，醫生往往會因此而中止手術，對患者打擊甚大。

3方法將化療劑注入腹膜腔 轉移性癌症的傳統療法以化療為主。隨着醫藥科技進步，現可考慮輔以標靶或免疫療法。但化療有明顯副作用，藥物亦未必可完全滲透腹膜血漿屏障，影響治療效果。現時有幾種療法可直接將化療劑注入腹膜腔，包括腹腔內經導管常溫化療、腹腔加壓霧化化療（PIPAC）及腹腔溫熱灌注化療（HIPEC）。

腹腔內常溫化療主要透過手術，在患者體內放置導管，交替在腹膜內和經血液全身施行化療。如治療反應良好並清除絕大部分腹腔轉移，可考慮「轉化治療/手術」，即切除所有剩餘腫瘤和轉移，作根治性治療。根據國際和本地數據顯示，接受手術的患者總存活期中位數可達24至34個月。

PIPAC屬微創腹腔鏡手術。醫生會在全身麻醉下把專用霧化筆置入患者腹部，然後將化療劑注射在腹腔內並使之霧化，化療藥物在加壓過程中可均勻分布整個腹部。此療法主要應對較廣泛的腹腔轉移，旨在紓緩症狀。

HIPEC可在切除受影響器官和腹腔轉移腫瘤的手術期間進行，醫生於患者腹腔注入經溫熱的化療劑，使其更有效滲透癌細胞。與上述兩種化療方法不同，HIPEC屬一次性治療，併發症機率亦較高。因此，這種較進取的治療只適用於對術前治療反應良好的患者。

上述治療方案各有優缺點，目前仍然處於研究階段，但是無疑為胃癌腹膜轉移患者提供了新的治療選擇。

香港大學李嘉誠醫學院 臨床醫學學院外科學系臨床助理教授 黃宇匡醫生

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