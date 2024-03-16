中大醫院入不敷支 議員倡KPI計薪

【本報訊】立法會財務委員會在去年2月24日批准香港中文大學醫院的政府貸款首次還款期先順延2年，之後視乎財務狀況，再尋求財委會批准順延餘下3年。衞生事務委員會昨討論相關建議，有議員質疑醫院收入增加1%，但營運成本增加3%，且員工成本的增幅亦十分大，亦有議員建議可引入績效指標（KPI），「有人做少啲人工就低啲」，以緩解醫院成本增加問題。

根據原有貸款協議，中大醫院須於即2023年作出共10次年度還款，最後1次還款須在2032年內。每年還款額包括10期均等的本金款額，即4.033億元，並加上未償還款額的利息。院方指中大醫院於2021年9月投入運作，適逢新冠疫情，令計劃的醫院服務無法順利推出，嚴重影響其流動資金和財務狀況。

員工成本半年增2600萬 議員陳永光指在2023年7月1日至12月31日期間，同期院方的未扣除利息、稅項、折舊和攤銷前虧損約1.7億元，較獨立財務顧問所推算約1.41億元，高出約21%，院方解釋主要因藥物和醫療用品價格通脹，但陳指正常情況下兩者價格不會下降，詢問醫院具體要採取甚麼措施實現收支平衡。議員田北辰直指支出增加真正的主因為員工成本並非藥物成本，因員工成本半年增加2,600萬元，詢問是人員變多，還是工資增幅的原因。

香港中文大學醫院執行董事及行政總裁馮康表示，員工成本主要為專職醫療等其他方面的員工，且隨着醫院業務增長亦需要增加，如大多數成本均是聘請護士、物理治療師、放驗師等等。

議員楊永杰則指可引入KPI加薪，「有人做少啲人工低啲」，如服務達標就可適當加薪。馮康指員工評估已經引入績效評估，惟人工起碼要追上醫管局加薪，但強調並非如同公營機構般自動跳點，會視乎表現決定增薪，他又指通關之後多了內地客人，主要進行體檢、打針等等。