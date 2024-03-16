博愛出錯 混雜另一病人樣本 婦遭誤診患癌切子宮

完全相信病理報告 屯院操刀前無覆檢 公院擺烏龍致一女子被切除子宮及卵巢！博愛醫院昨日公布，一名59歲婦人今年1月化驗顯示有子宮內膜癌，其後安排進行手術，待女子被切除子宮及卵巢後，卻沒驗出癌細胞，該院覆檢後始發現59歲婦人與另一名71歲患癌病人樣本混雜致出錯。院方就事故向病人及其家屬致歉，已安排涉事病理部員工暫時調離崗位，並成立根源分析委員會調查事件。

根據院方公布，涉事59歲婦人因收經後陰道出血，於1月5日到該院日間婦科中心求醫，當時醫生於其子宮及周邊位置抽取樣本化驗，至同月18日中心接獲報告，顯示病人有子宮內膜癌，後安排病人上月26日於屯門醫院進行手術，切除子宮、輸卵管及卵巢，以及抽取淋巴細胞化驗。

術後化驗 無癌細胞始揭發 屯門及博愛醫院病理學部部門主管麥兆銘指，病理科人員按既定程序，將手術提取的組織進行化驗，卻未能發現癌細胞，進一步調查後發現，另一名70多歲患癌病人同樣於1月5日到博愛醫院日間婦科中心抽取樣本，兩個樣本均於同日送到化驗室，後透過DNA測試，發現樣本被混雜。

被問及為何進行手術前不進行覆檢，屯門及博愛醫院婦產科部門主管梁浩基解釋，再抽取組織測試對病人有風險，而檢查亦需時，可能會延誤治療，因此一般不會覆檢。他指出，臨床上出現收經後出血，屬癌症風險因素，為病人進行子宮鏡等其他檢查無發現異常，但強調相關檢查屬輔助性質，而病理報告則是診斷的「黃金標準」。

博愛醫院行政總監莊義雄於記者會上指，將成立根源分析委員會調查事件，目前已安排涉事病理部職員休假，以後亦不會再擔任相關化驗工作。醫管局其後澄清，僅安排相關職員暫時調離崗位。

同類事故非首次 病漢切錯肺 翻查過往資料，「黃金標準」失準已非首次，東區醫院於2015年亦發生「切錯肺」事故，一名64歲男病人被誤診為肺癌，切除了四分之一肺葉，院方之後發現病人僅患肺結核而非肺癌，覆檢發現病人樣本有另一名病人的DNA，估計樣本被污染導致誤診。