東呼即應：市民投訴遭無視 憂影片損青少心智

【本報訊】YouTube淫風不斷，東方傳媒機構再就5條有大量裸露或性器官大特寫的片段，昨日去信警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出投訴，要求嚴肅跟進。有市民向《東呼即應》表示，曾向YouTube舉報淫片，但情況未見改善。有婦女團體指政府應該介入；有學者則稱，色情和暴力影像可能為心智未成熟人士構成行為上偏差，政府若無能力，應加強民間投訴渠道管控。

學者倡加強監管 接受投訴 婦女服務聯會主席歐陽寶珍表示，網上色情暴力的影片，對青少年不利，政府必須有所行動和加大力度管制。她又質疑在網上能否嚴格分級，認為必須要政府介入及審視。

柏林自由大學哲學博士史文鴻則指，防範色情和暴力影像流行非常重要，尤其對於未成年人士，因他們心智未成熟，甚至沒有罪惡意識。YouTube廣泛出現色情影像或音像製作，政府要加強監管，若人手不足，應設渠道接受更多投訴再跟進。對於網站不時彈出不雅影片，市民費小姐稱經常看到，亦會向有關平台舉報。練小姐則認為對兒童心智有不良影響。楊小姐指YouTube是一個公眾平台，需要嚴格審查。