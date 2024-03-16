東呼即應：東方為民請命 第7度檢舉 YouTube淫片無間斷 港府亂評級眼冤

東呼即應轟雙重標準選擇性檢控 「懼外」不敢執法明縱容 醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube，傳播的色情影片未收斂，東方傳媒機構（下稱「東方」）又發現5條YouTube影片，均有大量裸露或性器官大特寫的片段，昨第7度致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及正視問題，勿姑息YouTube。政府雙重標準一直為人詬病，甚至無中生有，當年對東方旗下刊物刊Kelly Brook打格性感照事件最為滋擾，不但選擇性檢控，更藝術色情不分，把「大衞像」評為第Ⅱ類不雅物品，淪為國際笑話。過去多次檢舉的淫片性器官任睇，惟恐因「懼外」繼續姑息YouTube，明顯已超出了法律底線，但卻不敢執法。

YouTube淫片氾濫無王管，東方早於2022年4月19日去信政府部門，檢舉YouTube渲染色情暴力又侵權，之後在去年12月21日、今年2月7日、23日、3月1日、8日先後檢舉，當局打擊不良資訊不力，不過，東方過去多次檢舉的影片，雖有大量裸露或性器官及意識淫穢，惟無一被評為第III類，一律禁止發布的淫褻物品。評級惹非議，不禁令人質疑是否因為YouTube是美國公司，「懼外」而評級手鬆。

愈揭愈多 裸露性器官任睇 今次發現的5段影片，亦是性器官任睇，更有血腥場面。第1條影片聲稱是女性裸體解剖學中檢查陰道的影片，一名女子在鏡頭前脫光衣服，睡在床上打開大腿展示已剃光恥毛的陰部，並有字幕介紹陰部內、外陰唇、陰蒂包皮的位置，裸女用雙手撥開陰部，又有字幕點出尿道口、陰道口、肛門的位置，然後裸女又用手指拉高陰蒂對上皮膚，側面大特寫陰蒂及點出位置，全程無打格。

第2條影片是一名身穿透薄白色背心的少女，赤裸下身在浴室內自拍示範陰部除毛，先塗上梘液後用剃刀剃去陰毛，然後張開雙腿，全程無打格。少女之後背向鏡頭翹起臀部，剃去肛門的毛，不斷分享剃毛心得，又大特寫陰部。

第3條影片是一名裸體模特兒，在火燒草原的背景前面，對着鏡頭搔首弄姿，不時自摸，又打開大腿及翹起臀部。影片由日景至傍晚，直至火種熄滅，模特兒胸部及陰部全程無打格。

駭人裸女 血腥開槍大特寫 第4條影片是亞洲裸女拍攝照片的過程，一名身上塗滿油的日本女子，赤條條坐在展示台上，擺出自摸及張開大腿等撩人動作。期間，女模特兒幾乎摸遍全身，時而自摸胸部，時而提起腳自摸陰部，又翹起臀部，不斷將陰部及臀部靠近男攝影師的鏡頭，全程無打格，胸部及陰部任睇。

至於第5條影片是充滿色情及血腥的音樂影片，金髮美女在鏡頭前脫光衣服，與多名男子共坐，不斷扭動身體，又躺在桌上打開大腿，全程無打格兼大特寫陰部。期間，一名持槍男子開槍射向另一名男子，金髮美女在自己裸體上塗血，又站起來跳舞。持槍男子之後與她共舞，用手槍對準她的肚臍不斷扭動，然後開槍，場面駭人。

此外，政府雙重標準，過往選擇性執法，2005年12月東方旗下《東方日報》及《太陽報》刊登Kelly Brook的打格性感照片；《蘋果日報》同日亦刊登同一輯照片，在港有售的外國雜誌《NOW》更是無遮無掩，完全沒有在裸胸打格，無包膠袋和無送檢，惟淫審處只將《東方日報》及《太陽報》的照片評為第II類不雅物品，分別罰款1.5萬及1.2萬元。而刊登同一輯照片的《蘋果日報》卻被放生評為第I類物品，東方被打壓後屢次上訴得直，竟要付出大量人力物力才可討回公道。1994年12月，《東快訊》刊登一則廣告，內裏的「大衞像」照片被色情及不雅物品審裁處評為第II類物品，經上訴得直後，被列為第I類物品。

YouTube影片缺乏監管，東方去信警務處要求跟進。 第2段：少女赤裸剃陰毛 第5段：開槍濺血塗裸體 Kelly Brook事件反映政府選擇性執法。 第3段：火燒草原拍裸照 東呼即應爆料熱線 第1段：女性陰部大特寫 第4段：裸女塗油展私處 東網版面新設計一撳即睇