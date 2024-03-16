上月個人破產呈請 按年增16%

【本報訊】經濟下滑，破產管理署最新公布的2月份個人破產申請宗數繼續徘徊648宗高位，按年升近16%，但較1月的753宗就下跌約14%。此外，2月份強制公司清盤呈請有53宗，按月下跌21%，不過，有關數據並非顯示個人破產及公司清盤的情況減少，料與季節性因素有關。

今年1月份個人破產呈請753宗，按月增加11.55%，按年增加50%。強制公司清盤呈請有67宗，按月上升63.41%，按年增加48.88%，為2022年4月以來最多。

另外，統計處昨日發表2023年第4季香港本地居民總收入及相關數字的初步統計數字。以當時市價計算，香港本地居民總收入較上年同期顯著上升11.6%至8,496億元，同季以當時市價計算的本地生產總值估計為7,946億元，按年升幅為8.5%。總收入較本地生產總值多出550億元。

去年第4季 港直接投資收益跌 不過，去年第4季，本港直接投資收益因部分大型跨國企業在本地的直接投資收益減少下跌1.7%。中國內地繼續是香港初次收入總流入的最主要來源地，佔當季總流入的37.1%。