搞盛事瓣瓣衰 楊潤雄評分墊底

【本報訊】問責團隊評分插水，最墊底的局長是文化體育及旅遊局局長楊潤雄，司長則是政務司副司長卓永興。楊潤雄失分料與2月初的「美斯之亂」引起全城共憤有關，加上近期大型盛事連番「甩轆」，乃至「月月放煙火」亦令市民對政府施政不滿。

卓永興搞清潔騷 衞生黑點反增 卓永興則領導跨部門統籌及全城清潔等工作，但衞生黑點不減反增、鼠患問題又繼續嚴重，對其民望亦有負面影響。有議員認為，本港在舉辦盛事及吸引旅客方面失手在所難免，但官員不能一味「死撐」、欠缺解說，這樣反令市民反感，令其評分每況愈下。

解說欠具體 無回應大眾關注點 議員江玉歡表示，近期盛事連番「甩轆」，現在相關官員評分急挫，估計與他們回應事件時未能掌握大眾的關注點有關，舉例市民較關注舉行的活動實質效益時，官員則着重講能提升香港形象等較虛浮的好處。江認為，大眾均會出外旅遊，相形比較便更有不滿。建議官員回應施政失誤時，應秉持務實態度，如承認安排失當，接受市民提議並改善。

她又提到，港府斥資5,000萬元在金鐘設大型藝術展，卻免費展出，實質效應存疑，另一方面《財政預算案》又向市民「開刀」減福利，影響大眾觀感，促未來在活動加入商業元素。

至於卓永興的評分亦墊底，江指出，卓過去比較低調，亦未見有大功績，市民難以見到其工作，需要多加努力。