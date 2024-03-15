安撫奶嘴藏殺機 關乎人命嚴把關

歌頌父母愛子女的金句多如牛毛，譬如說，母愛是迷航的燈塔，指引着前進的方向；母愛是冬日的陽光，溫暖着赤子的心靈；母愛是盡職的衞士，保護着幼小的生命。要言之，沒有不盡心盡性去愛護自己子女的父母，子女被視為金叵羅，甚麼都要給他們最好的；可是若只看設計花巧、造型逗趣，卻沒有注意其品質是否實用、是否安全可靠，分分鐘墮入消費陷阱，隱藏殺機而不察覺！

不少家長在BB哭時會「餵奶嘴」，不過市面上奶嘴花款眾多，並非「貴即是好」、款式亮麗就是正！消委會測試市面上15款安撫奶嘴夾樣本，發現6款未能通過歐洲標準的安全要求，幼兒或因錯誤吞服或纏頸，恐會出現窒息危機，相關測試結果已經轉交海關跟進。消委會敦促生產商盡快改善其產品的設計，並嚴格控制生產流程。事關人命，有關部門切要嚴肅跟進，不可求其！

為防止嬰幼兒吮吸時掉落安撫奶嘴，引起衞生問題，或因找不到安撫物而再哭鬧，家長可能會精心加配奶嘴夾，以夾在衣物上。消委會測試15款安撫奶嘴夾，當中10款附有衣物夾，另外5款則非用作固定在衣物上，發現「黃色小鴨」、「酷咕鴨」、「Snapkis」和「Hoppetta」衣物夾，以及「mushie」和「Snapkis」的裝飾部件，能穿過兩個模擬嬰幼兒口腔的測試模板，即是嬰兒能吞到奶嘴夾，但夾身卻沒有提供通風氣孔，或會引致窒息風險，不符合現行歐洲標準。

此外，「酷咕鴨」的安撫奶嘴固定夾，雖然可以完全拆卸分開，惟拆出後能穿過全部3個尺寸的測試模板，未能通過安全測試，有遭嬰幼兒放入口中，引致口或喉嚨被卡阻塞的風險。測試又指出，5款安撫奶嘴夾過長，逾220毫米標準，最長的「Hoppetta」更達286毫米，或有纏頸風險；另一款「小獅王辛巴奶嘴鍊」在衣物夾循環開合320次時損壞，拉力測試亦未能通過，而細小碎件也存有令嬰幼兒因誤吞而窒息的風險。

消委會總幹事表示，奶嘴能助幼兒獲得安全感，又引述衞生署指可減少嬰兒猝死症。然而，長期使用會增加患中耳炎風險；而挑選奶嘴夾時，可參考測試，找些夾較大難以放入口中；或夾身提供通風氣孔，以防不幸被幼兒吞了，仍能維持呼吸「換時間」送院救治。當然，可以避的就不要「冒險」，因為一次意外，足以後悔一生。消委會又提醒，切勿自行延長安撫奶嘴夾的連接帶，避免嬰幼兒有被纏頸的風險。要言之，作為父母，要時刻有危機意識，照顧嬰幼兒，稍一不慎或疏忽，就有機會鑄成大錯。

有關問題安撫奶嘴產品，入口商指已停產或停售；有分銷商則指會回收該型號產品並停止在港發售。事實上，有關嬰兒產品生產商都應嚴控其設計及生產流程，皆因嬰幼兒用品，首要注重安全第一，除了安撫奶嘴，嬰幼兒食品及手推嬰兒車等，都要加緊關注及測試其安全性。政府更應小心把關，不應凡事後知後覺，很多時要消委會測試才知「出事」。小心駛得萬年船，關乎人命，切勿兒戲！